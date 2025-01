LIVESTREAM: Topfavoriet Jente Michels maakt ferme val in de modder goed en sluit weer aan voorin

Voor de mannen elite aan de beurt zijn op het BK veldrijden in Heusden-Zolder, is het nog aan de beloften. Jente Michels, regerend Europees kampioen in zijn leeftijdscategorie, is de favoriet voor de Belgische titel. Kijk via de livestream op deze pagina, VRT1 of VRT Max vanaf 13.45 uur naar de strijd bij de beloften.