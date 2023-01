Michael Vanthourenhout: "Je kan geen enkele bocht meer nemen zonder schuiver te maken"

clock 12:32

12 uur 32. Vanthourenhout: "Parcours ligt er plots helemaal anders bij". Tussen de jeugdcrossen door maakte Michael Vanthourenhout van de gelegenheid gebruik om het BK-parcours nog eens te verkennen. "Het was nuttig om te zien hoe het parcours veranderd is door de regenval", zegt de Europese kampioen. "De omloop ligt er helemaal anders bij. Je kan geen enkele bocht meer nemen zonder een schuiver te maken." Frank Deboosere voorspelt dat het morgen droger weer wordt. "Maar er zullen al veel stukken van het parcours kapotgereden zijn", zegt Vanthourenhout. "Zoals het parcours er nu bij ligt, heb ik het graag. Het is vrij technisch. Samen met Eli kunnen we er een heel mooie koers van maken.” .