LIVESTREAM: Vanthourenhout, Sweeck of Iserbyt? Wie wordt Belgisch kampioen?

Nog 5 minuten en dan luidt het startschot. Vechten de 3 grote favorieten het onder elkaar uit? Of mengt zich een verrassende naam in de debatten?

clock 15:09 15 uur 09. Eli Iserbyt oogt iets nerveuzer dan Michael Vanthourenhout. Jurgen Mettepenningen (Pauwels Sauzen-Bingoal).

clock 13:20 13 uur 20. Laurens Sweeck over Iserbyt en Vanthourenhout: "Het is te zien of ze het elkaar gunnen, ik weet hoe het daar aan toegaat".

clock 13:17 13 uur 17. Eli Iserbyt: "Diegene met de beste conditie zal de mooiste trui mogen aandoen".

clock 13:16 13 uur 16. Michael Vanthourenhout: "Helemaal anders dan gisteren, maar nog steeds heel zwaar".

clock 13:14 13 uur 14. Thibau Nys: "Ik had het nog erger verwacht, het is een heel mooie cross".

clock 13:12 13 uur 12. Joran Wyseure: "Alles kan vandaag, eventueel ook podium".

clock 13:11 13 uur 11. Emiel Verstrynge: "Heel plezant rondje, ik heb er zin in".

clock 12:32 12 uur 32. Herygers: "Gisteren was Vanthourenhout in voordeel". Cocommentator Paul Heygers monsterde vandaag het parcours en zag dat de ondergrond er op bepaalde plekken wat anders bij ligt dan gisteren. "Tot gisteren was Michael Vanthourenhout in het voordeel, want het parcours lag er door de modder heel technisch bij", vertelt Herygers. "Nu is de beklimming van de Mont Henri iets milder, dat is dan weer een beetje in het voordeel van Eli Iserbyt. Al blijft het in de stroken voor de VIP-tent wel nog ploeteren."



"Tot gisteren was Michael Vanthourenhout in het voordeel, want het parcours lag er door de modder heel technisch bij", vertelt Herygers.



"Nu is de beklimming van de Mont Henri iets milder, dat is dan weer een beetje in het voordeel van Eli Iserbyt. Al blijft het in de stroken voor de VIP-tent wel nog ploeteren."

clock 12:31 12 uur 31. Sweeck is in topvorm, maar heeft het parcours niet helemaal mee. Al heeft hij al bewezen dat hij het ook kan in de modder. Paul Herygers (in De zevende dag).

clock 12:32 12 uur 32. Vanthourenhout: "Parcours is vrij technisch door regenval".

clock 12:32 12 uur 32. Vanthourenhout: "Parcours ligt er plots helemaal anders bij". Tussen de jeugdcrossen door maakte Michael Vanthourenhout van de gelegenheid gebruik om het BK-parcours nog eens te verkennen. "Het was nuttig om te zien hoe het parcours veranderd is door de regenval", zegt de Europese kampioen. "De omloop ligt er helemaal anders bij. Je kan geen enkele bocht meer nemen zonder een schuiver te maken." Frank Deboosere voorspelt dat het morgen droger weer wordt. "Maar er zullen al veel stukken van het parcours kapotgereden zijn", zegt Vanthourenhout. "Zoals het parcours er nu bij ligt, heb ik het graag. Het is vrij technisch. Samen met Eli kunnen we er een heel mooie koers van maken."



"Het was nuttig om te zien hoe het parcours veranderd is door de regenval", zegt de Europese kampioen. "De omloop ligt er helemaal anders bij. Je kan geen enkele bocht meer nemen zonder een schuiver te maken."



Frank Deboosere voorspelt dat het morgen droger weer wordt. "Maar er zullen al veel stukken van het parcours kapotgereden zijn", zegt Vanthourenhout. "Zoals het parcours er nu bij ligt, heb ik het graag. Het is vrij technisch. Samen met Eli kunnen we er een heel mooie koers van maken.”

clock 12:31 12 uur 31. Zoals het parcours er nu bij ligt, heb ik het heel graag. Michael Vanthourenhout.

