LIVESTREAM: Wie wordt Belgisch kampioen veldrijden bij de junioren?

11 uur 12. Corsus: "Het zal lopen worden op Mont Henri". Topfavoriet Yordi Corsus wil zichzelf graag opvolgen als Belgische kampioen. "Maar het zal lastig worden, want we zijn met een vijftal kanshebbers. Ik denk dan onder meer aan Seppe Van den Boer, Viktor Vandenberghe, Wies Nuyens." De Mont Henri wordt de scherprechter. "Het parcours ligt er daar vettig en glad bij. We zullen daar moeten lopen", voorspelt Corsus. .