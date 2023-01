Ook bij de beloften wint de favoriet: Witse Meeussen is Belgisch kampioen

"De hele week was ik nerveus omdat ik wist dat het niet mocht mislopen", zei Witse Meeussen meteen na zijn Belgische titel.

Meeussen werd de voorbije jaren afgeremd door knieproblemen en een gebroken elleboog.



Daardoor heeft Meeussen een ander traject afgelegd dan zijn generatiegenoten Emiel Verstrynge, Joran Wyseure, Thibau Nys en Jente Michels. Zij zijn wel al beloond met een profcontract en rijden vandaag mee bij de elite.

Meeussen was dus topfavoriet bij de beloften en sloeg al in de openingsronde een beslissende kloof. "Maar door de zenuwen maakte ik in de eerste rondes nog wat foutjes toen ik op kop reed", gaf Meeussen toe.

Zijn dichtste belager vandaag was ietwat verrassend Lennert Belmans, die bijna heel de cross foutloos bleef.

Koppenbergcross-winnaar Victor Van de Putte voelde zich niet in zijn sas op de loopstroken en ging over de kop in een put gevuld met modder. Brons was voor hem vandaag het hoogst haalbare.