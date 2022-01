Van Aert: "Nooit verwacht met zoveel zeges naar BK te kunnen gaan"

10:58 10 uur 58. Van Aert: "Als er niets misgaat, sta ik er goed voor". Wout van Aert is met 8 zeges in 9 veldritten zondag de topfavoriet om zichzelf op te volgen als Belgisch kampioen. In Middelkerke kan hij al zijn vijfde driekleur veroveren. "Dit BK is mijn hoofddoel", zegt de titelverdediger. "Al had ik nooit verwacht dat ik met zoveel overwinningen naar het BK zou kunnen trekken. Dat geeft wel wat vertrouwen voor wat komt." Al is dat volgens hem geen garantie op de titel. "Het is een mechanische sport. Kijk naar de wedstrijd in Hulst waar ik af te rekenen kreeg met pech. Ik hoop dat ik mijn deel nu heb gehad en er zondag niets misloopt." "Als er niets misgaat, dan sta ik er goed voor. Dat is het verhaal van elk jaar. Sinds ik prof ben, kwam ik altijd als favoriet aan de start." . Van Aert: "Als er niets misgaat, sta ik er goed voor" Wout van Aert is met 8 zeges in 9 veldritten zondag de topfavoriet om zichzelf op te volgen als Belgisch kampioen. In Middelkerke kan hij al zijn vijfde driekleur veroveren. "Dit BK is mijn hoofddoel", zegt de titelverdediger.



13:53 13 uur 53. Heel wat profs verkennen vandaag de omloop aan de kust. Toon Aerts past voor "de verre verplaatsing na een zware periode" en opteert voor "een rustdag". Het tactische plan voor zondag bevat ook niet al te veel geheimen: "Ik zal proberen om zo lang mogelijk met Wout mee te gaan, zonder mij te forceren. Op die manier kan ik al wat tijd pakken. Als je Wout een eindje kan volgen, heb je toch al die seconden verzameld ten opzichte van je rivalen." . Heel wat profs verkennen vandaag de omloop aan de kust. Toon Aerts past voor "de verre verplaatsing na een zware periode" en opteert voor "een rustdag". Het tactische plan voor zondag bevat ook niet al te veel geheimen: "Ik zal proberen om zo lang mogelijk met Wout mee te gaan, zonder mij te forceren. Op die manier kan ik al wat tijd pakken. Als je Wout een eindje kan volgen, heb je toch al die seconden verzameld ten opzichte van je rivalen."

13:52 Het parcours in Middelkerke. 13 uur 52. Het parcours in Middelkerke

13:52 13 uur 52. Het is een zandparcours, maar geen typische zandcross, hoor ik van verschillende mensen. Ik heb er alleszins geen schrik van. In het verleden heb ik al bewezen dat ik in het zand uit de voeten kan. Sinds het BK in Koksijde (vierde in 2018), wat wellicht mijn minst goede cross in het zand was, gaat het alleen maar beter en won ik al twee keer in Zonhoven. Ik heb alleszins geen schrik van het zand. Toon Aerts (Baloise Trek Lions). Het is een zandparcours, maar geen typische zandcross, hoor ik van verschillende mensen. Ik heb er alleszins geen schrik van. In het verleden heb ik al bewezen dat ik in het zand uit de voeten kan. Sinds het BK in Koksijde (vierde in 2018), wat wellicht mijn minst goede cross in het zand was, gaat het alleen maar beter en won ik al twee keer in Zonhoven. Ik heb alleszins geen schrik van het zand. Toon Aerts (Baloise Trek Lions)