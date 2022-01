5e BK-titel voor Van Aert? "In het grotere plaatje is dat onbelangrijk, maar ben gehecht aan de trui"

13:41 13 uur 41. Aerts: "Een Belgische titel is heel veel waard". "Ik zou graag dé uitdager zijn van Wout van Aert vandaag", zei Toon Aerts vooraf. "Het zal heel belangrijk worden om hem zo lang mogelijk te volgen." "Hij krijgt hier stroken die hem echt liggen. Als we daar in zijn wiel zitten, kunnen we misschien wel volgen." "De Belgische titel is zeer mooi. Dat is heel veel waard." . Aerts: "Een Belgische titel is heel veel waard" "Ik zou graag dé uitdager zijn van Wout van Aert vandaag", zei Toon Aerts vooraf. "Het zal heel belangrijk worden om hem zo lang mogelijk te volgen."

"Hij krijgt hier stroken die hem echt liggen. Als we daar in zijn wiel zitten, kunnen we misschien wel volgen."

"De Belgische titel is zeer mooi. Dat is heel veel waard."

Iserbyt: "Er is altijd een kans en die moet je proberen te grijpen". Eli Iserbyt heeft dit seizoen al heel wat gewonnen, maar in de Belgische titel gelooft hij niet helemaal. "We hebben een plan, maar alles hangt af van Wout. Iedereen zal hem zo lang mogelijk willen volgen en ook proberen om voor hem in het zand te zitten. Dan kan hij niet wegrijden." Tekent hij dan voor zilver? "Neen. Het is een BK en dat rijd je om te winnen. Als je niet wil winnen, moet je niet starten. Met een tweede plaats ben je niets. Er is weinig kans, maar er is altijd een kans. En die ga ik proberen te grijpen." "Het is dan wel hopen op superbenen en een goede zanddag."

Tekent hij dan voor zilver? "Neen. Het is een BK en dat rijd je om te winnen. Als je niet wil winnen, moet je niet starten. Met een tweede plaats ben je niets. Er is weinig kans, maar er is altijd een kans. En die ga ik proberen te grijpen."

"Het is dan wel hopen op superbenen en een goede zanddag."

In het grotere plaatje is deze Belgische titel eigenlijk onbelangrijk, maar voor de prestige is het wel belangrijk. Ik ben wel gehecht aan die trui. Ik wil hem graag pakken. Ik zal hem stevig verdedigen. Wout van Aert.

Wout van Aert: "Het zand zal toch bepalend zijn". Van Aert kan vandaag eigenlijk alleen maar verliezen op dit BK. Hoe ligt het parcours erbij volgens de topfavoriet? "Gisteren tijdens de verkenning waren de tussenstukken een beetje glibberig, maar dat is nu aan het verdwijden. Je kan dus gewoon met zandtubes rijden en zo wordt het zand meer bepalend. Voor de cross en voor ons is het fijn dat de zon schijnt." "Het stuk op het strand is echt lastig, in de duinen ook. Dat wordt moeilijk om te fietsen. Maar ik ga het toch proberen, dan kan je echt een kloof maken. Het is een lastig parcours."

"Gisteren tijdens de verkenning waren de tussenstukken een beetje glibberig, maar dat is nu aan het verdwijnen. Je kan dus gewoon met zandtubes rijden en zo wordt het zand meer bepalend. Voor de cross en voor ons is het fijn dat de zon schijnt."

"Het stuk op het strand is echt lastig, in de duinen ook. Dat wordt moeilijk om te fietsen. Maar ik ga het toch proberen, dan kan je echt een kloof maken. Het is een lastig parcours."

Sweeck: "Verstoppertje gespeeld? Ik wou dat ik dat kon zeggen". Laurens Sweeck is een kampioenschapsrenner en een renner die van zand houdt. Maar is er genoeg zand? "Ik denk het wel. Ik heb ook al goed gereden op kampioenschappen zonder zand dus dit kan dan alleen maar beter zijn." Heeft Sweeck dan verstoppertje gespeeld? "Ik wou dat ik dat kon zeggen", lachte hij wat groen. "Ik hoop dat het straks wel lukt, maar als je de voorbije twee weken niet bij de top was, zal het vandaag niet makkelijk zijn." "Ik ga me uiteraard wel smijten en natuurlijk start je om te winnen. Maar dan kan je ook tegen een muur botsen. Ik zou heel blij zijn met een medaille vandaag."

Heeft Sweeck dan verstoppertje gespeeld? "Ik wou dat ik dat kon zeggen", lachte hij wat groen. "Ik hoop dat het straks wel lukt, maar als je de voorbije twee weken niet bij de top was, zal het vandaag niet makkelijk zijn."

"Ik ga me uiteraard wel smijten en natuurlijk start je om te winnen. Maar dan kan je ook tegen een muur botsen. Ik zou heel blij zijn met een medaille vandaag."

Vandaag tegen Wout van Aert rijden is normaal gezien onbegonnen werk. Hij kan niet anders dan winnen, of er moet pech mee gemoeid zijn. Paul Herygers.

Herygers: "Een fout maken en de rest is weg". "Zandmannen zijn in het voordeel", vertelt Paul Herygers op de ochtend van het BK bij de mannen. "Wie het echt niet graag doet, zal in de problemen raken. Als je een keer een fout maakt, is de rest weg." Het lijkt ook voor Herygers duidelijk dat Wout van Aert straks met de driekleur gaat lopen. Wie staat er nog mee op het podium? "Je hebt natuurlijk Eli Iserbyt, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. Maar ook Laurens Sweeck heeft als zandman een streepje voor. Dat is mijn joker. En Quinten Hermans. Die rijdt zo graag op kop en vandaag mag dat, vandaag kan dat lonen."

Het lijkt ook voor Herygers duidelijk dat Wout van Aert straks met de driekleur gaat lopen. Wie staat er nog mee op het podium? "Je hebt natuurlijk Eli Iserbyt, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. Maar ook Laurens Sweeck heeft als zandman een streepje voor. Dat is mijn joker. En Quinten Hermans. Die rijdt zo graag op kop en vandaag mag dat, vandaag kan dat lonen."

D-day in het zand. Wout van Aert gaat vanmiddag in Middelkerke voor een vijfde Belgische veldrittitel. Wordt Van Aert na 2016, 2017, 2018 en 2021 ook dit jaar de beste crosser van het land? De renner van Jumbo-Visma veroverde al zijn titels bij de elite. Een tweede plaats bij de junioren (2012) en een derde bij de beloften (2013) waren zijn beste resultaten in de jeugdcategorieën. Met vijf titels zou Van Aert zich naast Maurice Seynaeve, Georges Vandermeirsch en Albert Van Damme hijsen. Alleen Roland Liboton (10 titels), Sven Nys (9) en Firmin Van Kerrebroeck (6) doen nog beter.

Met vijf titels zou Van Aert zich naast Maurice Seynaeve, Georges Vandermeirsch en Albert Van Damme hijsen. Alleen Roland Liboton (10 titels), Sven Nys (9) en Firmin Van Kerrebroeck (6) doen nog beter.



09-01-2022. Van Aert: "Als er niets misgaat, sta ik er goed voor". Wout van Aert is met 8 zeges in 9 veldritten zondag de topfavoriet om zichzelf op te volgen als Belgisch kampioen. In Middelkerke kan hij al zijn vijfde driekleur veroveren. "Dit BK is mijn hoofddoel", zegt de titelverdediger. "Al had ik nooit verwacht dat ik met zoveel overwinningen naar het BK zou kunnen trekken. Dat geeft wel wat vertrouwen voor wat komt." Al is dat volgens hem geen garantie op de titel. "Het is een mechanische sport. Kijk naar de wedstrijd in Hulst waar ik af te rekenen kreeg met pech. Ik hoop dat ik mijn deel nu heb gehad en er zondag niets misloopt." "Als er niets misgaat, dan sta ik er goed voor. Dat is het verhaal van elk jaar. Sinds ik prof ben, kwam ik altijd als favoriet aan de start."



"Al had ik nooit verwacht dat ik met zoveel overwinningen naar het BK zou kunnen trekken. Dat geeft wel wat vertrouwen voor wat komt."



Al is dat volgens hem geen garantie op de titel. "Het is een mechanische sport. Kijk naar de wedstrijd in Hulst waar ik af te rekenen kreeg met pech. Ik hoop dat ik mijn deel nu heb gehad en er zondag niets misloopt."



"Als er niets misgaat, dan sta ik er goed voor. Dat is het verhaal van elk jaar. Sinds ik prof ben, kwam ik altijd als favoriet aan de start."