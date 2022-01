Zet Thibau Nys zijn zegereeks voort op BK of pakt iemand anders de trui?

10:32

10 uur 32. De kanshebbers. Er zullen veel ogen gericht zijn op Thibau Nys. Hij lijkt na een paar moeilijke maanden nu in topvorm met zeges in Loenhout, Baal en Herentals. Als hij ook vandaag wint, heeft hij van alle jeugdcategorieën een driekleur in zijn kast hangen. Maar hij zal de trui niet met de vingers in de neus winnen. Zo moet hij onder andere rekening houden met Joran Wyseure, die verrassend op het podium kroop in Gullegem. Hij zal gebrand zijn op een goeie prestatie want hij viert vandaag ook zijn 21e verjaardag. We moeten ook rekening houden met Jenthe Michels, nog maar 18 jaar. Ook Emiel Verstrynge zal zich willen laten zien, net als onder anderen Lennert Belmans en Witse Meeussen. We hopen dus op een open kampioenschap. .