Sven Nys geeft tip aan Wout van Aert, handschoenenweer op BK veldrijden

13:19

13 uur 19. "Wout? Ik zou meteen druk zetten". Sven Nys is de ploegleider van Toon Aerts, maar geeft zowaar ook tips aan Wout van Aert. "Als ik Wout zou zijn, dan zou ik snel openen." "Dan heeft hij het voordeel dat hij heel snel zijn ding kan doen en is hij bevrijd van andere renners die hem storen om op de juiste sporen te rijden. In zijn situatie, op dit parcours dat lastig genoeg is, zou ik meteen druk zetten." "Hoe langer het duurt om weg te rijden, hoe groter de nervositeit bij Wout zal worden. Toon, maar eigenlijk elke renner die kampioen wil worden, moet proberen om zo lang mogelijk bij Wout te blijven. Dan is misschien wel iets mogelijk." .