Kijk straks LIVE naar BK: "Wordt misschien moeilijker voor Van Aert dan we denken"

08 uur 45. "Wordt misschien moeilijker voor Wout dan wij allemaal denken". Ook commentator Paul Herygers schuift Wout van Aert naar voren als de grote favoriet. "Op andere omlopen zou hij misschien drie minuten wegrijden, maar dat zal in Meulebeke, denk ik, niet gebeuren", vertelt hij. "Hij zal wel winnen, maar het wordt misschien moeilijker dan wij nu allemaal denken. Hij heeft recht op de titel want hij is de voorbije weken altijd de beste Belg." Wat met de concurrentie? Daar ziet Herygers vooral een rol weggelegd voor Michael Vanthourenhout. "Hij is een kampioenschapsrenner en hij heeft een geweldig seizoen achter de rug. Iserbyt? Soms is extra rust goed voor een renner, maar ik vrees voor hem dat de blessure toch te ernstig is." .