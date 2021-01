Kersvers papa Wout van Aert zwoegt zich naar 4e driekleur, Toon Aerts vicekampioen

16:21 16 uur 21. Aernouts (9e) en Soete (10e) maken de top 10 compleet. . Aernouts (9e) en Soete (10e) maken de top 10 compleet.

16:20 16 uur 20. De strijd om de vijfde plek wordt gewonnen door Merlier. Vermeersch is zesde, voor Hermans (7e) en Diether Sweeck (8e). . De strijd om de vijfde plek wordt gewonnen door Merlier. Vermeersch is zesde, voor Hermans (7e) en Diether Sweeck (8e).

16:20 16 uur 20. Titelverdediger Laurens Sweeck valt net naast het podium op plek 4. . Titelverdediger Laurens Sweeck valt net naast het podium op plek 4.

16:18 16 uur 18. Van Aert pakt zijn 4e driekleur! Met z'n duim in de mond komt Van Aert als eerste over de finish. De topfavoriet maakt het feilloos af en pakt zijn vierde Belgische titel. Toon Aerts moet tevreden zijn met een tweede plek. Vanthourenhout wordt derde, maar zal toch vloeken na zijn mindere start. . Van Aert pakt zijn 4e driekleur! Met z'n duim in de mond komt Van Aert als eerste over de finish. De topfavoriet maakt het feilloos af en pakt zijn vierde Belgische titel.

Toon Aerts moet tevreden zijn met een tweede plek. Vanthourenhout wordt derde, maar zal toch vloeken na zijn mindere start.

16:17 16 uur 17. Hoe zal Van Aert vieren? Voor de start zei Van Aert dat hij een zegegebaar in gedachten had voor zijn pasgeboren zoontje Georges. Wat dat zal zijn, ontdekken we zo dadelijk. . Hoe zal Van Aert vieren? Voor de start zei Van Aert dat hij een zegegebaar in gedachten had voor zijn pasgeboren zoontje Georges. Wat dat zal zijn, ontdekken we zo dadelijk.

16:16 16 uur 16. Van Aert heeft een snelle slotronde in de benen. Halfweg de laatste ronde kan hij toch stilaan beginnen genieten. . Van Aert heeft een snelle slotronde in de benen. Halfweg de laatste ronde kan hij toch stilaan beginnen genieten.

16:14 Opgave Nys. Thibau Nys zal de wedstijd niet eindigen. Hij begeeft zich richting de camper. . 16 uur 14. Opgave Nys Thibau Nys zal de wedstijd niet eindigen. Hij begeeft zich richting de camper.

16:13 16 uur 13. Op de vijfde plek rijdt Vermeersch, voor Merlier, Hermans en D. Sweeck. . Op de vijfde plek rijdt Vermeersch, voor Merlier, Hermans en D. Sweeck.

16:12 16 uur 12. Laatste ronde! Met 20 seconden bonus op Aerts gaat Van Aert de laatste ronde in. Vanthourenhout zet hij op 30 tellen. Sweeck zal zonder ongelukken voor hem net naast het podium vallen. . Laatste ronde! Met 20 seconden bonus op Aerts gaat Van Aert de laatste ronde in. Vanthourenhout zet hij op 30 tellen. Sweeck zal zonder ongelukken voor hem net naast het podium vallen.

16:09 16 uur 09. Wout van Aert heeft een prima zandpassage achter de rug, maar ook Aerts kent geen problemen in de zandbak. Vanthourenhout rijdt zich vast en ziet de tweede plek steeds verder weg stomen. . Wout van Aert heeft een prima zandpassage achter de rug, maar ook Aerts kent geen problemen in de zandbak. Vanthourenhout rijdt zich vast en ziet de tweede plek steeds verder weg stomen.

16:08 22" . De voorsprong van Van Aert neemt wat af. Aerts nadert tot op 22" van de Jumbo-Visma-renner, Vanthourenhout heeft alle moeite van de wereld om die laatste meters op Aerts te dichten. . 16 uur 08. 22" De voorsprong van Van Aert neemt wat af. Aerts nadert tot op 22" van de Jumbo-Visma-renner, Vanthourenhout heeft alle moeite van de wereld om die laatste meters op Aerts te dichten.

16:04 16 uur 04. Voorlaatste ronde. We gaan de voorlaatste ronde in en Aerts heeft een klein gaatje op Vanthourenhout. Het tweetal verliest overigens ook geen terrein op Van Aert. . Voorlaatste ronde We gaan de voorlaatste ronde in en Aerts heeft een klein gaatje op Vanthourenhout. Het tweetal verliest overigens ook geen terrein op Van Aert.

16:01 16 uur 01. Nog een kwartier doorbijten en het eerste doel van Van Aert in 2021 is binnen. Michel Wuyts . Nog een kwartier doorbijten en het eerste doel van Van Aert in 2021 is binnen Michel Wuyts

16:01 16 uur 01. Zowel Aerts als Vanthourenhout kiezen voor een propere fiets. Sweeck komt niet veel dichterbij. . Zowel Aerts als Vanthourenhout kiezen voor een propere fiets. Sweeck komt niet veel dichterbij.

15:57 15 uur 57. Einde ronde 6. Status quo bij het ingaan van de zevende ronde. De strijd om plek 2 belooft nog spannend te worden. . Einde ronde 6 Status quo bij het ingaan van de zevende ronde. De strijd om plek 2 belooft nog spannend te worden.

15:56 15 uur 56. Vooraan blijft Van Aert gewoon doorstampen. Aerts en Vanthourenhout komen niet dichterbij, integendeel. Ze hangen op 25". Sweeck volgt intussen nog eens 10" later. . Vooraan blijft Van Aert gewoon doorstampen. Aerts en Vanthourenhout komen niet dichterbij, integendeel. Ze hangen op 25". Sweeck volgt intussen nog eens 10" later.

15:54 15 uur 54. Als ik zie vanwaar Vanthourenhout komt na zijn val en hoe hij blijft vechten, vind ik het heel jammer voor die jongen. Ploegleider Gianni Meersman. Als ik zie vanwaar Vanthourenhout komt na zijn val en hoe hij blijft vechten, vind ik het heel jammer voor die jongen Ploegleider Gianni Meersman

15:52 15 uur 52. Versnelling Aerts. Toon Aerts doet een flinke gooi naar de tweede plek met een sterke versnelling. De teruggekeerde Vanthourenhout pikt zijn wagonnetje aan, Sweeck lost en kiest voor een nieuwe fiets. . Versnelling Aerts Toon Aerts doet een flinke gooi naar de tweede plek met een sterke versnelling. De teruggekeerde Vanthourenhout pikt zijn wagonnetje aan, Sweeck lost en kiest voor een nieuwe fiets.

15:50 15 uur 50. Einde ronde 5. De klus is nog niet geklaard, maar Van Aert heeft wel een geruststellende voorsprong met nog 4 rondes voor de boeg. . Einde ronde 5 De klus is nog niet geklaard, maar Van Aert heeft wel een geruststellende voorsprong met nog 4 rondes voor de boeg.

15:48 15 uur 48. Ik snap het zelf niet. Het is jammer van die valpartij, maar ik weet niet wat er aan de hand is. Al ben je maar 20e, op een kampioenschap moet je altijd blijven rijden. Gianni Meersman over opgave Iserbyt. Ik snap het zelf niet. Het is jammer van die valpartij, maar ik weet niet wat er aan de hand is. Al ben je maar 20e, op een kampioenschap moet je altijd blijven rijden. Gianni Meersman over opgave Iserbyt

15:47 Opgave Iserbyt. Geen verrassing: Eli Iserbyt stapt uit de race. De Europese kampioen moest al meer dan een minuut goedmaken na een oponthoud bij de start. . 15 uur 47. Opgave Iserbyt Geen verrassing: Eli Iserbyt stapt uit de race. De Europese kampioen moest al meer dan een minuut goedmaken na een oponthoud bij de start.

15:45 15 uur 45. Opnieuw een achtervolgend duo. Aerts en Sweeck kunnen opnieuw de krachten bundelen, want die laatste is weer tot bij de renner van Baloise Trek Lions gesneld. . Opnieuw een achtervolgend duo Aerts en Sweeck kunnen opnieuw de krachten bundelen, want die laatste is weer tot bij de renner van Baloise Trek Lions gesneld.

15:44 15 uur 44. In de verre achtergrond zien we ook Merlier, Aernouts, Vermeersch en Diether Sweeck vlakbij elkaar rondrijden. . In de verre achtergrond zien we ook Merlier, Aernouts, Vermeersch en Diether Sweeck vlakbij elkaar rondrijden.

15:42 15 uur 42. Einde ronde 4. Wout van Aert gaat zijn vijfde ronde in. Aerts doet dat ook, op 17 seconden, Sweeck op 20. Vanthourenhout volgt op een halve minuut. . Einde ronde 4 Wout van Aert gaat zijn vijfde ronde in. Aerts doet dat ook, op 17 seconden, Sweeck op 20. Vanthourenhout volgt op een halve minuut.

15:40 Iserbyt op 1'17". Europees kampioen Eli Iserbyt heeft zijn pechstart niet meer kunnen goedmaken. Zijn wedstrijd lijkt nu al gestreden op meer dan een minuut van Van Aert. . 15 uur 40. Iserbyt op 1'17" Europees kampioen Eli Iserbyt heeft zijn pechstart niet meer kunnen goedmaken. Zijn wedstrijd lijkt nu al gestreden op meer dan een minuut van Van Aert.

15:38 15 uur 38. Aerts voorbij Sweeck. Is de winnaar nu al bekend? Zonder pech lijkt het daar wel op. Voor de zilveren plak heeft Aerts een goede zaak gedaan, want hij gaat op en over Sweeck. . Aerts voorbij Sweeck Is de winnaar nu al bekend? Zonder pech lijkt het daar wel op. Voor de zilveren plak heeft Aerts een goede zaak gedaan, want hij gaat op en over Sweeck.

15:36 15 uur 36. Verstrynge voor Nys. Ook de jongeren rijden vandaag het BK met de profs mee. Daar rijdt Emiel Verstrynge - net als in Gullegam - rond voor leeftijdsgenoot Thibau Nys. . Verstrynge voor Nys Ook de jongeren rijden vandaag het BK met de profs mee. Daar rijdt Emiel Verstrynge - net als in Gullegam - rond voor leeftijdsgenoot Thibau Nys.

15:36 16". Bij het einde van ronde 3 hangt Sweeck op 16 seconden. Aerts heeft de titelverdediger bijna te pakken. Achter het drietal volgt Vanthourenhout, iets verder ook Hermans en Vermeersch. . 15 uur 36. 16" Bij het einde van ronde 3 hangt Sweeck op 16 seconden. Aerts heeft de titelverdediger bijna te pakken. Achter het drietal volgt Vanthourenhout, iets verder ook Hermans en Vermeersch.

15:35 15 uur 35. Het is deprimerend als je ploegleider bent van een ander kamp dan dat van Van Aert. Michel Wuyts . Het is deprimerend als je ploegleider bent van een ander kamp dan dat van Van Aert Michel Wuyts

15:33 15 uur 33. Sweeck moet op zoek naar zijn tweede adem en heeft al 10 tellen aan zijn been. Aerts volgt op 5 seconden van Sweeck. Vanthourenhout heeft intussen de vierde stek te pakken. . Sweeck moet op zoek naar zijn tweede adem en heeft al 10 tellen aan zijn been. Aerts volgt op 5 seconden van Sweeck. Vanthourenhout heeft intussen de vierde stek te pakken.

15:30 15 uur 30. Kloofje voor Van Aert. Wout van Aert zet Sweeck onder druk met het hoge tempo. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal moet een lengte laten. . Kloofje voor Van Aert Wout van Aert zet Sweeck onder druk met het hoge tempo. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal moet een lengte laten.

15:28 15 uur 28. Einde ronde 2. We hebben er al 2 rondes opzitten! Op 29" komt het groepje Vanthourenhout over de streep, waar Toon Vandebosch zich op kop zet voor ploegmaat Vanthourenhout. . Einde ronde 2 We hebben er al 2 rondes opzitten! Op 29" komt het groepje Vanthourenhout over de streep, waar Toon Vandebosch zich op kop zet voor ploegmaat Vanthourenhout.

15:28 Val Hermans. Net voor de trappen gaat Hermans erbij liggen. Aerts moet nu alleen op zoek naar het kopduo. . 15 uur 28. Val Hermans Net voor de trappen gaat Hermans erbij liggen. Aerts moet nu alleen op zoek naar het kopduo.

15:26 15 uur 26. Van Aert en Sweeck alleen. Wout van Aert is alleen op pad met de titelverdediger. Hermans kan het hoge tempo niet aanhouden, Aerts blijft in het wiel van Hermans. In de achtergrond nog steeds geen spoor van Iserbyt. Vanthourenhout zit op plek 6, op 20 seconden. . Van Aert en Sweeck alleen Wout van Aert is alleen op pad met de titelverdediger. Hermans kan het hoge tempo niet aanhouden, Aerts blijft in het wiel van Hermans.

In de achtergrond nog steeds geen spoor van Iserbyt. Vanthourenhout zit op plek 6, op 20 seconden.

15:24 15 uur 24. Van Aert zet zich op kop en laat het tempo niet zakken. Sweeck volgt in zijn wiel, net als Hermans. Aerts is de vierde man in het rijtje. . Van Aert zet zich op kop en laat het tempo niet zakken. Sweeck volgt in zijn wiel, net als Hermans. Aerts is de vierde man in het rijtje.

15:24 15 uur 24. Sweeck gegrepen. Titelverdediger Laurens Sweeck is weer bij de lurven gegrepen door Van Aert en co. Gaat het tempo wat omlaag? . Sweeck gegrepen Titelverdediger Laurens Sweeck is weer bij de lurven gegrepen door Van Aert en co. Gaat het tempo wat omlaag?

15:23 24" voor Iserbyt. Pechvogel Iserbyt moet 24 seconden goedmaken, Vanthourenhout is iets beter bezig aan zijn terugkeer. . 15 uur 23. 24" voor Iserbyt Pechvogel Iserbyt moet 24 seconden goedmaken, Vanthourenhout is iets beter bezig aan zijn terugkeer.

15:23 15 uur 23. Sweeck rijdt op deze manier de koers wat kapot voor Vanthourenhout. Paul Herygers . Sweeck rijdt op deze manier de koers wat kapot voor Vanthourenhout Paul Herygers

15:21 15 uur 21. Einde ronde 1. Sweeck komt als eerste over de finish bij het einde van de eerste ronde. Van Aert moet 5 seconden later achtervolgen met onder anderen Hermans en Aerts in z'n wiel. . Einde ronde 1 Sweeck komt als eerste over de finish bij het einde van de eerste ronde. Van Aert moet 5 seconden later achtervolgen met onder anderen Hermans en Aerts in z'n wiel.

15:19 15 uur 19. Het lijkt wel een zottekot. Michel Wuyts . Het lijkt wel een zottekot Michel Wuyts

15:18 15 uur 18. In de herhaling zien we dat Van Aert vroegtijdig moet afstappen op een stukje bergop. Vanthourenhout en Iserbyt worden daardoor opgehouden, vandaar hun achterstand. Vanthourenhout heeft al 13 seconden aan zijn rekker, Iserbyt al 20. . In de herhaling zien we dat Van Aert vroegtijdig moet afstappen op een stukje bergop. Vanthourenhout en Iserbyt worden daardoor opgehouden, vandaar hun achterstand.

Vanthourenhout heeft al 13 seconden aan zijn rekker, Iserbyt al 20.

15:18 15 uur 18. Het gaat hard, zeer hard. Michel Wuyts . Het gaat hard, zeer hard Michel Wuyts

15:17 15 uur 17. Daan Soete pakt de koppositie over van Hermans, Sweeck volgt, Hermans valt wat terug. Toon Aerts vinden we op plek 5. . Daan Soete pakt de koppositie over van Hermans, Sweeck volgt, Hermans valt wat terug. Toon Aerts vinden we op plek 5.

15:15 15 uur 15. Iserbyt 12e. Eli Iserbyt heeft zijn start wat gemist. De Europese kampioen ligt op positie 12. Ook Michael Vanthourenhout zit ver. . Iserbyt 12e Eli Iserbyt heeft zijn start wat gemist. De Europese kampioen ligt op positie 12. Ook Michael Vanthourenhout zit ver.

15:15 15 uur 15. Start! We zijn eraan begonnen! De beste start is voor Hermans en duikt ook als eerste het veld in. Sweeck zit in derde positie, Van Aert vierde. . Start! We zijn eraan begonnen! De beste start is voor Hermans en duikt ook als eerste het veld in. Sweeck zit in derde positie, Van Aert vierde.

15:07 15 uur 07. Wout van Aert en co verschijnen aan de start. De vestjes blijven nog heel even aan. Van Aert start aan de linkerkant, naast Europees kampioen Iserbyt. . Wout van Aert en co verschijnen aan de start. De vestjes blijven nog heel even aan. Van Aert start aan de linkerkant, naast Europees kampioen Iserbyt.

13:31 13 uur 31. Ruben Van Gucht en Karl Vannieuwkerke blikken vooruit op het BK: "Zal de ondergrond nog fel veranderen?". Ruben Van Gucht en Karl Vannieuwkerke blikken vooruit op het BK: "Zal de ondergrond nog fel veranderen?"

13:15 13 uur 15. Met Georges is alles goed. Hij slaapt en eet goed. De mama heeft het lastiger, ik heb er geen last van. Zonder de geboorte had ik misschien iets meer op de fiets gezeten, maar de focus is 100%. Het was wel een apart gevoel, ik heb er minder naartoe geleefd. Maar nu wil ik wel winnen. Kersvers papa Wout van Aert . Met Georges is alles goed. Hij slaapt en eet goed. De mama heeft het lastiger, ik heb er geen last van. Zonder de geboorte had ik misschien iets meer op de fiets gezeten, maar de focus is 100%. Het was wel een apart gevoel, ik heb er minder naartoe geleefd. Maar nu wil ik wel winnen. Kersvers papa Wout van Aert

13:14 13 uur 14. Van Aert: "Met Georges is alles heel goed, hij slaapt en eet goed". Van Aert: "Met Georges is alles heel goed, hij slaapt en eet goed"

13:04 13 uur 04. Ik denk dat ik kans maak om mee te doen voor de titel. Wout vindt hier niet een parcours dat op zijn lijf geschreven is, dat is meer voor Vanthourenhout. . Toon Aerts. Ik denk dat ik kans maak om mee te doen voor de titel. Wout vindt hier niet een parcours dat op zijn lijf geschreven is, dat is meer voor Vanthourenhout. Toon Aerts

13:03 13 uur 03. Aerts: "Als alles meezit, is winnen zeker mogelijk". Aerts: "Als alles meezit, is winnen zeker mogelijk"

12:59 12 uur 59. Mezelf geef ik 25% kans op het podium. De zon zal zijn werk nog doen op enkele plekken op het parcours, het kan wel eens hard veranderen en zwaarder worden. Als ik Wout van Aert was, zou ik doortrekken van in het begin. Quinten Hermans. Mezelf geef ik 25% kans op het podium. De zon zal zijn werk nog doen op enkele plekken op het parcours, het kan wel eens hard veranderen en zwaarder worden. Als ik Wout van Aert was, zou ik doortrekken van in het begin. Quinten Hermans

12:58 12 uur 58. Hermans: "Voor het podium geef ik mezelf 25% kans". Hermans: "Voor het podium geef ik mezelf 25% kans"

12:56 12 uur 56. Je moet op je hoede zijn op dit parcours. Ik heb al eens geproefd van de grond hier. Ook met de zon is het moeilijk. De elleboog voelt heel goed aan, na twee weken zijn er de verwachte verbeteringen. Ik wil er zeker een harde wedstrijd van maken. Ik moet de perfecte wedstrijd rijden, als ze met mij de finale ingaan, kan ik net iets meer dan normaal en ik ben het gewend om het af te maken. Eli Iserbyt. Je moet op je hoede zijn op dit parcours. Ik heb al eens geproefd van de grond hier. Ook met de zon is het moeilijk. De elleboog voelt heel goed aan, na twee weken zijn er de verwachte verbeteringen. Ik wil er zeker een harde wedstrijd van maken. Ik moet de perfecte wedstrijd rijden, als ze met mij de finale ingaan, kan ik net iets meer dan normaal en ik ben het gewend om het af te maken. Eli Iserbyt

12:55 12 uur 55. Iserbyt: "Ik heb maar 1 kans, moet de perfecte wedstrijd rijden". Iserbyt: "Ik heb maar 1 kans, moet de perfecte wedstrijd rijden"

12:50 12 uur 50. Ik denk dat je het parcours in 2 delen kan opsplitsen. Powerstukken voor Wout en een technisch gedeelte. Het kan een spannende wedstrijd worden. Hopelijk kan het tot de laatste ronde duren en zit ik er zelf nog bij. Mits een goede dag kan er veel. Mezelf zie ik niet als een van de favorieten, dat is Wout. Michael Vanthourenhout. Ik denk dat je het parcours in 2 delen kan opsplitsen. Powerstukken voor Wout en een technisch gedeelte. Het kan een spannende wedstrijd worden. Hopelijk kan het tot de laatste ronde duren en zit ik er zelf nog bij. Mits een goede dag kan er veel. Mezelf zie ik niet als een van de favorieten, dat is Wout. Michael Vanthourenhout

12:49 12 uur 49. Vanthourenhout: "Van Aert topfavoriet en dan zijn we met een man of 3, 4 die ook wel goed zijn". Vanthourenhout: "Van Aert topfavoriet en dan zijn we met een man of 3, 4 die ook wel goed zijn"

12:46 12 uur 46. Ik heb een rondje gereden en ik verwacht dat het er straks anders zal bijliggen. Straks zal het gladder worden. Ik denk dat Wout de grootste kans heeft vandaag, mezelf geef ik 10 à 20% kans. Titelverdediger Laurens Sweeck. Ik heb een rondje gereden en ik verwacht dat het er straks anders zal bijliggen. Straks zal het gladder worden. Ik denk dat Wout de grootste kans heeft vandaag, mezelf geef ik 10 à 20% kans. Titelverdediger Laurens Sweeck

12:45 12 uur 45. Sweeck: "Heb ik 10 of 20% kans? Ik denk het wel". Sweeck: "Heb ik 10 of 20% kans? Ik denk het wel"

08:45 08 uur 45. "Wordt misschien moeilijker voor Wout dan wij allemaal denken". Ook commentator Paul Herygers schuift Wout van Aert naar voren als de grote favoriet. "Op andere omlopen zou hij misschien drie minuten wegrijden, maar dat zal in Meulebeke, denk ik, niet gebeuren", vertelt hij. "Hij zal wel winnen, maar het wordt misschien moeilijker dan wij nu allemaal denken. Hij heeft recht op de titel want hij is de voorbije weken altijd de beste Belg." Wat met de concurrentie? Daar ziet Herygers vooral een rol weggelegd voor Michael Vanthourenhout. "Hij is een kampioenschapsrenner en hij heeft een geweldig seizoen achter de rug. Iserbyt? Soms is extra rust goed voor een renner, maar ik vrees voor hem dat de blessure toch te ernstig is." . "Wordt misschien moeilijker voor Wout dan wij allemaal denken" Ook commentator Paul Herygers schuift Wout van Aert naar voren als de grote favoriet. "Op andere omlopen zou hij misschien drie minuten wegrijden, maar dat zal in Meulebeke, denk ik, niet gebeuren", vertelt hij. "Hij zal wel winnen, maar het wordt misschien moeilijker dan wij nu allemaal denken. Hij heeft recht op de titel want hij is de voorbije weken altijd de beste Belg."

Wat met de concurrentie? Daar ziet Herygers vooral een rol weggelegd voor Michael Vanthourenhout. "Hij is een kampioenschapsrenner en hij heeft een geweldig seizoen achter de rug. Iserbyt? Soms is extra rust goed voor een renner, maar ik vrees voor hem dat de blessure toch te ernstig is."

08:44 08 uur 44. Het zou straf zijn mocht het Van Aert ontglippen, maar ik hoop dat het spannend wordt. Paul Herygers. Het zou straf zijn mocht het Van Aert ontglippen, maar ik hoop dat het spannend wordt Paul Herygers

Het weerbericht voor de crossers.

13:20 13 uur 20. Het weerbericht. Een klassieker voor een veldritkampioenschap: wat zeggen de weergoden? "Het weer zondag ziet er droog uit, maar koud", zegt onze weerman Bram Verbruggen. "Waarschijnlijk wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Handschoenen lijken mij nodig, want de temperaturen komen niet veel hoger dan het vriespunt (0-1°C). Er zal weinig wind zijn." . Het weerbericht Een klassieker voor een veldritkampioenschap: wat zeggen de weergoden? "Het weer zondag ziet er droog uit, maar koud", zegt onze weerman Bram Verbruggen.

"Waarschijnlijk wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Handschoenen lijken mij nodig, want de temperaturen komen niet veel hoger dan het vriespunt (0-1°C). Er zal weinig wind zijn."



13:19 13 uur 19. "Wout? Ik zou meteen druk zetten". Sven Nys is de ploegleider van Toon Aerts, maar geeft zowaar ook tips aan Wout van Aert. "Als ik Wout zou zijn, dan zou ik snel openen." "Dan heeft hij het voordeel dat hij heel snel zijn ding kan doen en is hij bevrijd van andere renners die hem storen om op de juiste sporen te rijden. In zijn situatie, op dit parcours dat lastig genoeg is, zou ik meteen druk zetten." "Hoe langer het duurt om weg te rijden, hoe groter de nervositeit bij Wout zal worden. Toon, maar eigenlijk elke renner die kampioen wil worden, moet proberen om zo lang mogelijk bij Wout te blijven. Dan is misschien wel iets mogelijk." . "Wout? Ik zou meteen druk zetten" Sven Nys is de ploegleider van Toon Aerts, maar geeft zowaar ook tips aan Wout van Aert. "Als ik Wout zou zijn, dan zou ik snel openen."

"Dan heeft hij het voordeel dat hij heel snel zijn ding kan doen en is hij bevrijd van andere renners die hem storen om op de juiste sporen te rijden. In zijn situatie, op dit parcours dat lastig genoeg is, zou ik meteen druk zetten."

"Hoe langer het duurt om weg te rijden, hoe groter de nervositeit bij Wout zal worden. Toon, maar eigenlijk elke renner die kampioen wil worden, moet proberen om zo lang mogelijk bij Wout te blijven. Dan is misschien wel iets mogelijk."

13:18 13 uur 18. Het parcours in Meulebeke onderging toch wel wat wijzigingen. De vroegere omloop was een echte 'speeltuin', maar nu vind je toch wel een paar echte stroken op het parcours waar Wout wel zijn vermogen kan bovenhalen. Het wordt geen typische parkcross. Er zal meer ruimte zijn om zijn ding te doen. Sven Nys verrast niet met Wout van Aert als topfavoriet. Het parcours in Meulebeke onderging toch wel wat wijzigingen. De vroegere omloop was een echte 'speeltuin', maar nu vind je toch wel een paar echte stroken op het parcours waar Wout wel zijn vermogen kan bovenhalen. Het wordt geen typische parkcross. Er zal meer ruimte zijn om zijn ding te doen. Sven Nys verrast niet met Wout van Aert als topfavoriet

12:02 12 uur 02. Wuyts: "Als Van Aert aan de start kan komen, is de kampioen gekend". Wuyts: "Als Van Aert aan de start kan komen, is de kampioen gekend"

11:52 11 uur 52. Herygers: "Er zijn nog renners die dat speelse omloopje aankunnen". Herygers: "Er zijn nog renners die dat speelse omloopje aankunnen"

11:48 11 uur 48. Vanthourenhout: "Van Aert heeft een streepje voor op de rest". Vanthourenhout: "Van Aert heeft een streepje voor op de rest"

