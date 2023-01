Zieke Laura Verdonschot start straks niet in BK: "Enorme teleurstelling"

clock 09:20

09 uur 20. Verdonschot: "Enorme teleurstelling". Verdonschots team De Ceuster Bonache Cycling gaf meer toelichting in een persbericht vanochtend: "Een virale infectie heeft zich helaas deze week volledig doorgezet, waardoor Laura haar individuele trainingen moest staken", klinkt het. "Na overleg met de medische staf en het team heeft ze besloten om niet van start te gaan op het BK in Lokeren." De Ceuster Bonache Cycling spreekt van een "enorme teleurstelling" voor de 26-jarige Verdonschot. "Ze had ook al een tijdje haar zinnen gezet op het BK en trainde er gestaag naartoe, waardoor dit voor haar een zwaar verdict is." "De komende dagen neemt ze de tijd om verder te herstellen. Vanuit haar zetel volgt ze de wedstrijd en is ze eerste supporter van haar collega-rensters van het team." .