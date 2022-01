Sanne Cant aast op 13e Belgische titel: "Ongeluksgetal? Niet bezig met bijgeloof"

Na mijn ziekte in Hulst was de vierde plaats in Herentals alvast een opsteker. Ik ben blij dat ik met dit gevoel naar Middelkerke kan afzakken.

15 uur 43. Na mijn ziekte in Hulst was de vierde plaats in Herentals alvast een opsteker. Ik ben blij dat ik met dit gevoel naar Middelkerke kan afzakken. Sanne Cant.

15:42

15 uur 42. Sanne Cant gaat voor nummer 13. Bij de vrouwen elite maakt Sanne Cant jacht op een dertiende opeenvolgende Belgische titel. Voor veel sporters is 13 een ongeluksgetal, maar op Cant heeft dat geen invloed. "Ik ben niet bezig met bijgeloof", lacht de renster van IKO-Crelan. "Dus 13 of niet, dat maakt mij niet zoveel uit." De opeenvolging van titels heeft de waarde van de Belgische driekleur overigens niet minder gemaakt. "Een Belgische titel is en blijft speciaal", benadrukt Cant. "Het is een mooie trui waar je een heel jaar in rond mag rijden. Pas als je iets kwijt bent, besef je waarschijnlijk de echte waarde." .