13:14 13 uur 14. Alicia Franck: "Ik ben niet zo'n fan van zand".

13:13 13 uur 13. Riberolle: "Cant is een beetje een idool".

13:12 13 uur 12. Als ik vroeger op tv naar het veldrijden keek, wou ik net zoals Sanne Cant zijn. Ik had nooit gedacht dat ik tegen haar zou rijden vandaag. Het is leuk om samen te strijden. Marion Norbert Riberolle.

13:10 Ellen Van Loy heeft positief getest op het coronavirus en zal niet aan de start staan van het BK. 13 uur 10. Ellen Van Loy heeft positief getest op het coronavirus en zal niet aan de start staan van het BK.

13:02 13 uur 02. Sanne Cant: "Ik lig niet wakker van mijn reeks titels".

13:01 13 uur 01. Ik lig niet wakker van mijn reeks titels. Ik ben me er bewust van dat het ooit eens zal stoppen. Ik ben tevreden met 12 titels, dus het kan alleen maar beter. Als de reeks vandaag stopt, zal de zon morgen nog altijd opkomen. Sanne Cant.

12:59 12 uur 59. Cant: "Zandstroken liggen moeilijk". Sanne Cant mikt op haar 13e titel op rij op het BK en laat zand nu net haar specialiteit zijn. "Ik heb er wel zin in", vertelt ze. "Het is best lastig, de zandstroken liggen best moeilijk, het is echt los zand." "Ook de wind zal zeker een rol spelen. Ik dacht dat het tussen de hangars zou meevallen, maar dat valt tegen."



"Ook de wind zal zeker een rol spelen. Ik dacht dat het tussen de hangars zou meevallen, maar dat valt tegen."

12:42 12 uur 42. Kopecky: "Titel zal niet zomaar aan Sanne Cant worden gegeven".

12:33 12 uur 33. Kopecky: "Zege? Waarom niet". Lotte Kopecky eindigde vorig jaar op de 2e plek, maar mikt nu hoger. "Ik geef mezelf 75 procent kans op het podium. Dat zou haalbaar moeten zijn. De zege? Waarom niet. Je moet er altijd wel een beetje in geloven." "Sanne Cant zit drie weken voor het WK, dus conditioneel is zij wel op de goede weg. Dat hebben we woensdag al gezien. Ook Alicia Franck heeft een stap vooruitgezet dit jaar en Riberolle mag je zeker ook niet onderschatten. De titel zal zeker niet zomaar aan Sanne worden gegeven."



"Sanne Cant zit drie weken voor het WK, dus conditioneel is zij wel op de goede weg. Dat hebben we woensdag al gezien. Ook Alicia Franck heeft een stap vooruitgezet dit jaar en Riberolle mag je zeker ook niet onderschatten. De titel zal zeker niet zomaar aan Sanne worden gegeven."



12:28 12 uur 28. Kopecky: "Enorm lastig parcours". Zand, niet meteen de favoriete ondergrond voor een wereldkampioene op de piste. "Het parcours is enorm lastig", beaamt Lotte Kopecky. "Er komt heel veel lopen aan te pas. Hoe langer je op het zand kan rijden, hoe beter." "In de winter loop ik wel regelmatig, maar dat is dan eerder op het gemak. Maar het is niet dat ik niet kan lopen."



"In de winter loop ik wel regelmatig, maar dat is dan eerder op het gemak. Maar het is niet dat ik niet kan lopen."

08:28 08 uur 28. Ligt Kopecky dwars? Vorig jaar reed Lotte Kopecky naar de tweede plek op het BK. Als ze nu beter doet, is ze zowel op de weg als in het veld de Belgische kampioene. Maar Sanne Cant zal ook Norbert Riberolle in de gaten moeten houden. Ze werd pas vorig jaar Belgische en was in 2020 al eens kampioen van Frankrijk. Of kan Alicia Franck verrassen op het BK. Vorig jaar moest ze nog vrede nemen met de 3e plek.



Maar Sanne Cant zal ook Norbert Riberolle in de gaten moeten houden. Ze werd pas vorig jaar Belgische en was in 2020 al eens kampioen van Frankrijk.



Of kan Alicia Franck verrassen op het BK. Vorig jaar moest ze nog vrede nemen met de 3e plek.

15:44 Schaduwfavoriete Lotte Kopecky inspecteerde vandaag de omloop in Middelkerke. 15 uur 44. Schaduwfavoriete Lotte Kopecky inspecteerde vandaag de omloop in Middelkerke

15:43 15 uur 43. Na mijn ziekte in Hulst was de vierde plaats in Herentals alvast een opsteker. Ik ben blij dat ik met dit gevoel naar Middelkerke kan afzakken. Sanne Cant.