Allesbehalve ongeluksgetal! Sanne Cant pakt 13e Belgische titel op een rij

Ze doet het opnieuw. Sanne Cant wordt voor de 13e keer op rij Belgisch kampioene in het veld. Ze zet de zegereeks gewoon voort.

Cant krijgt de handen al op elkaar in de materiaalpost. Ze mag denken hoe ze straks haar overwinning zal vieren.

16 uur 01. Cant krijgt de handen al op elkaar in de materiaalpost. Ze mag denken hoe ze straks haar overwinning zal vieren. .

Riberolle bolt als 2e op 54 seconden van Cant een voorlaatste keer over de meet.

15 uur 58. Riberolle bolt als 2e op 54 seconden van Cant een voorlaatste keer over de meet. .

15:57

15 uur 57. Laatste ronde. We gaan de absolute finale van de wedstrijd in, maar spannend is het al lang niet meer. Sanne Cant rijdt nog steeds autoritair op kop. .