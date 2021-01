Sanne kan 't nog: ze pakt 12e Belgische titel op een rij, zilver voor Kopecky

Cant soleert van start tot finish, Kopecky mooi tweede

Een eerste seizoenszege: daarop was het nog wachten voor Sanne Cant. Daar staken de Nederlandse toppers en de Hongaarse kampioene Vas telkens een stokje voor.

Op het BK in Meulebeke was het dan ook zaak voor Cant om een 12e driekleur in evenveel jaar te veroveren. Dan moest ze wel afrekenen met Alicia Franck, Laura Verdonschot en de joker van de dag: Lotte Kopecky.

Na een mindere start schoof Cant alweer snel naar voren en zette ze de rest met de rug tegen de muur. Het tempo lag hoog, enkel Kopecky kon Cant ietwat in het vizier houden.

De Belgische kampioene op de weg hing steeds op een seconde of 15. De derde plek leek al snel een prooi voor Franck na valpartijen van Verdonschot en Van Loy.

Na een mindere passage in de zandbak van Cant en een uitstekende van Kopecky halfweg koers kwam Kopecky even opzetten. Ze dook net onder de 10 seconden, maar de techniek en ervaring van Cant woog zwaarder door.

Anderhalve ronde voor het einde had Cant nog heel wat in de tank, Kopecky sukkelde wat in de zandbak en begreep dat het een tweede plek zou worden.

Cant soleerde lustig voort naar haar 12e (!) BK-zege op een rij. Kopecky pakte het zilver op een seconde of 20. Met Franck op plek 3 lagen de podiumplaatsen eigenlijk al de hele wedstrijd lang vast.