Lotte Kopecky voor BK: "Belgische titel is net te hoog gegrepen, denk ik"

Sanne is absoluut de topfavoriete. Maar ze moet haar trui wel verdienen en ik zal zo lang mogelijk proberen te volgen. Het is een rondje dat ik graag doe, ik zal mijn vinnigheid goed kunnen gebruiken.

12 uur 27. Sanne is absoluut de topfavoriete. Maar ze moet haar trui wel verdienen en ik zal zo lang mogelijk proberen te volgen. Het is een rondje dat ik graag doe, ik zal mijn vinnigheid goed kunnen gebruiken. Alicia Franck.

Ik snak al vier jaar naar die trui, maar het is niet zo simpel. Sanne wordt misschien al afgeschreven, maar ze rijdt het niveau dat ze de voorbije jaren haalde. Ik hoop voor mezelf op een goede dag op een parcours dat me wel ligt.

12 uur 25. Ik snak al vier jaar naar die trui, maar het is niet zo simpel. Sanne wordt misschien al afgeschreven, maar ze rijdt het niveau dat ze de voorbije jaren haalde. Ik hoop voor mezelf op een goede dag op een parcours dat me wel ligt. Laura Verdonschot.

11 uur 22. Mijn gevaarlijkste tegenstander? Heel moeilijk in te schatten. Het wordt de eerste keer zonder andere nationaliteiten. Lotte zal nu ook vooraan starten. Sommige rensters stijgen boven zichzelf uit op een BK, ik kan er niet echt een naam op plakken.". Sanne Cant.

Glibberig of glad, ik ben benieuwd hoe het parcours nog zal veranderen. Materiaalpech op deze omloop is niet echt van toepassing.

11 uur 21. Glibberig of glad, ik ben benieuwd hoe het parcours nog zal veranderen. Materiaalpech op deze omloop is niet echt van toepassing. . Sanne Cant.

11:06

11 uur 06. Momenteel ligt het er nog heel glad bij. Ik twijfel nog over de bandendruk. Of dat me zal liggen, weet ik niet. Ik heb liever een parcours zoals Dendermonde, maar een snelle omloop moet me ook wel liggen. Lotte Kopecky.