Welke crosser wint Slag om Balenberg? Kijk om 17.05u naar driekamp voor veldrijders

11 uur 44. 17.05u: livestream en Eén. Straks om 17.05u kunt u naar de Slag om Balenberg kijken. Op uw computer, tablet of smartphone zit u hier goed, op uw televisie zapt u naar Eén. Michel Wuyts en voormalig wereldkampioen Paul Herygers verzorgen het sappige commentaar. .

Mathieu van der Poel: "Crossfiets niet gezien sinds WK in Zwitserland"

11 uur 40. 6 vrouwen aan de start:. - Annemarie Worst (Ned) - Sanne Cant - Laura Verdonschot - Ellen Van Loy - Denise Betsema (Ned) - Shirin van Anrooij (Ned) .

11 uur 39. Slag om Balenberg: driekamp voor crossers. 11 veldrittoppers hebben maandag deelgenomen aan de eerste editie van de Slag om Balenberg. In het Sven Nys Cycling Center moesten ze het beste van zichzelf geven in 3 onderdelen: eerst leggen ze een kort, maar technisch bosparcours af, daarna klauteren ze in de zandbak en als klap op de vuurpijl krijgen ze een ingekort rondje op het crossparcours van de GP Sven Nys voorgeschoteld. .