Wout van Aert maakt op 27 december zijn comeback in het veld

"Het is een zware periode geweest. Als je niet kunt trainen en je moet alleen maar naar de kiné, dan wordt het snel vervelend. Maar er is altijd licht aan het einde van de tunnel en opnieuw renner zijn, komt dichterbij."

Mathieu van der Poel is momenteel heer en meester in het veld. Mogen we nog een duel tussen Van der Poel en Van Aert verwachten? "In de toekomst kijk ik daar natuurlijk heel erg naar uit. Ik ben zeker nog niet klaar met het veldrijden. Vanaf volgend seizoen wil ik het hem opnieuw lastig maken en meestrijden voor de zege. Nu is dat nog te vroeg", zegt Van Aert.

"Ik verwacht dit seizoen niet om nog veel te presteren in het veld. Dat is logisch, want ik kom van heel ver. Ik zal al heel blij zijn als ik groen licht krijg om aan de start te komen. Ik zal natuurlijk het beste van mezelf geven, maar we moeten ook realistisch zijn. De andere jongens hebben al veel wedstrijden in de benen en zo laat instappen zal niet makkelijk zijn, zeker na die blessure. Ik hoop stap voor stap weer wielrenner te worden."

Op 27 december kunnen de veldritfans Van Aert opnieuw aan het werk zien in Loenhout. "De cross in Loenhout is dichtbij huis en ik kijk er elk jaar naar uit. Ik ben heel blij dat ik Loenhout niet hoef te missen dit jaar."

"Ik wil het klassieke voorjaar zeker niet missen"

Van Aert is volgend seizoen ook een van de potentiële tijdrijders voor de Olympische Spelen. "Maar dat houdt mij voorlopig niet echt bezig, al is het natuurlijk iets wat maar om de 4 jaar plaatsvindt. Daar wil je wel bij zijn en ik denk dat ik ook wel bepaalde kwaliteiten heb in het tijdrijden. Voorlopig heb ik nog andere zorgen, maar als ik in aanmerking kom voor een selectie wil ik daar zeker voor gaan."

"Ik wil het klassieke voorjaar natuurlijk niet missen. Het openingsweekend is daarvan de eerste afspraak. Als ik in staat ben om enkele veldritten te rijden, moet dat ook haalbaar zijn. Het verdere traject moeten we nog uitwerken met de ploeg."

Heeft Wout van Aert ook al aan het voorjaar op de weg gedacht? "Het is mijn doel om dan weer de oude te zijn", klinkt het. "Dat blijft ook wel afwachten. Daarvoor moet je veel langer op de fiets zitten en dat is iets wat ik op dit moment nog niet heb kunnen doen. Als ik wat crossen gereden heb, zal ik daar misschien wat meer over kunnen zeggen."

"Vrijspraak was opluchting"

Wout van Aert kwam ook nog even terug op de rechtszaak waarin hij deze week vrijgesproken werd. "Dat was een hele opluchting. Ik denk dat ik recht in mijn schoenen stond. Dit is de uitspraak waarop ik gehoopt had. De rechter heeft onze argumenten aanvaard en het was een hele geruststelling om dat te lezen."

Nick Nuyens tekent wel nog beroep aan. "We wisten op voorhand dat dit geen eindpunt zou zijn. Het is geen verrassing dat het er nog niet op zit. Maar we hebben in elk geval wel goeie papieren."