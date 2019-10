Alvarado spurt naar winst in Meulebeke, Cant 7e bij rentree

Er waren heel wat toppers afgezakt naar Meulebeke voor de Berencross, de tweede Ethias Cross van het seizoen. Sanne Cant reed er haar eerste wedstrijd van het seizoen en naast de wereldkampioene stonden onder anderen ook de Europese kampioene Annemarie Worst, Alvarado en Maud Kaptheijns aan de start.

Cant begon gezwind aan de wedstrijd. De wereldkampioene nam meteen de kop en legde er in de eerste ronde een stevig tempo op. Een ronde later moest Cant echter in het defensief na een slipper. Ondertussen nam vooraan het Nederlandse drietal Worst, Alvarado en Van der Heijden de wedstrijd in handen.

Cant kon nog terugkeren naar de kop van de koers, maar het vet was van de soep. Kaptheijns, begin september winnares in de Ethias Cross in Eeklo, perste er nog een straffe laatste ronde uit en kwam vooraan aansluiten. Na een late aanval van Worst was het uiteindelijk Alvarado die de sterkste counter in de benen had en naar de bloemen kon spurten. Cant werd 7e bij haar rentree.