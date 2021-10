15:25

15 uur 25. Belgen in de kwalificaties allround. Luka Van den Keybus en Noah Kuavita maken nog altijd kans op een plaatsje in de allroundfinale op het WK turnen. Van de Keybus turnde op de 6 toestellen (ringen, sprong, brug, rekstok, grond en paard) 81.098 punten bij elkaar, waarmee hij voorlopig 6e staat. Kuavita totaliseerde 77.632 punten, goed voor een 9e plaats. Morgen komen wel nog heel wat toplanden (onder meer Japan, Amerika en Groot-Brittannië) in actie. Het is dus nog even afwachten of Van den Keybus en Kuavita op de uitgezuiverde lijst (2 turners per land) bij de top 24 voor de finale horen. .