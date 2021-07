LIVESTREAM: Halverwege de allroundfinale staat Derwael 5e, jonge Verkest knap 15e

Fase per fase

14:06 14 uur 06. Derwael niet echt tevreden op de balk.

14:05 14 uur 05. Derwael baalt een beetje op de balk. Derwaels opsprong op de evenwichtsbalk is aarzelend, maar op miraculeuze wijze blijft ze toch overeind. Ze lijkt toch een klein beetje aangeschoten, want ze laat een combinatie schieten. Toch blijft de schade beperkt door een rist andere mooie bewegingen: 13.366, da's vier tienden minder dan in de kwalificaties.

14:04 14 uur 04. Het is zo meteen Derwaels beurt op de evenwichtsbalk. In de kwalificaties haalde ze op dat toestel een score van 13.766, in de teamfinale werd het 13.866.

14:02 14 uur 02. Wie foutloos blijft op de evenwichtsbalk, komt heel dicht bij een medaille. Hier wordt het bepaald. Cocommentator Dirk Van Esser.

13:53 13 uur 53. Na tweede rotatie: Derwael 5e en Verkest 15e. Beide Belgische heldinnen springen met hun tweede turnoefening drie plaatsen naar boven. Derwael turnt zo meteen op de balk, Verkest mag zich uitleven aan de brug. De Braziliaanse Rebeca Andrade voelt als koploper de hete adem van Sunisa Lee in haar nek.

13:48 13 uur 48. Supergroot applaus voor staande Sunisa Lee. Tijdens deze generale brugrepetitie voor komende zondag neemt Sunisa Lee een kleine mentale voorsprong op Derwael: 15.300 is haar quotering. Toch scoort ook zij iets minder dan haar recordscore van in de teamfinale. Zondag wordt het écht D-day!

13:44 13 uur 44. Derwael in actie op de brug.

13:43 13 uur 43. Derwael imponeert, maar niet volledig vlekkeloos. Gracieus wisselt Derwael de ene aartsmoeilijke combinatie met de andere af aan de brug. Een met het blote oog amper waar te nemen pasje bij de landing zorgt ervoor dat ze haar recordscore van 15.400 net niet kan evenaren: 15.266. Ook in de kwalificaties turnde ze een tikkeltje beter (15.366). Maar sowieso is hier maar één woord voor: "wow"!



13:21 13 uur 21. Finalesprong = kwalificatiesprong. Op de sprong van Verkest valt buiten een klein pasje bij de landing niets af te dingen. Heel keurig gedaan. Het levert ook haar net dezelfde sprongscore op als in de kwalificaties: 13.400.

13:20 13 uur 20. Verkest levert een mooi sprong af.

13:19 13 uur 19. Na eerste rotatie: Derwael 8e, Verkest 18e. Het eerste toestel is voor iedereen achter de rug: na haar minst favoriete toestel nestelt Derwael zich toch al in de top 8. Jutta Verkest, de allerjongste gymnaste in deze finale, staat toch ook maar mooi 18e.

13:12 13 uur 12. Hoge verwachtingen voor brug. Derwael popelt om zo meteen haar favoriete toestel aan te snijden. Het wordt watertanden om te zien hoe zij en haar grote concurrente Sunisa Lee aan de brug met ongelijke leggers presteren met het oog op de toestelfinale zondag.

13:09 13 uur 09. Braziliaanse boven. Derwael turnt in de groep met de - op papier - zes beste gymnastes. Voorlopig sluit ze dat rijtje. De Braziliaanse Rebeca Andrade, die na Simone Biles de hoogste allroundscore behaalde in de kwalificaties, leidt de dans.

13:06 13 uur 06. Derwael levert een degelijke sprong af.

13:04 13 uur 04. Derwael begint met hupje op sprong. Voor deze finale heeft Nina Derwael de moeilijkheidsgraad van haar sprongoefening opgeschroefd. Bij de landing moet ze wel een hupje maken, waardoor de uitvoeringsscore iets lager is. De jury beloont haar met 13.900, da's exact evenveel als in de kwalificaties. De sprong is één van Derwaels minder favoriete onderdelen, dus vanaf nu kan ze echt beginnen knallen.

13:04 13 uur 04. Verkest met de glimlach op de vloer.

13:03 13 uur 03. Vrolijke Verkest vlamt op vloer, maar scoort niet heel hoog. Een brede glimlach bij Jutta Verkest na haar vloeroefening! Toch is de jury heel streng: ze krijgt 12.633. Da's drie tienden minder dan in de kwalificaties.