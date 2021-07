Er is hard aan de sprong gewerkt. We zijn daar ook echt beter in geworden. Hier kunnen we het verschil maken tegenover vorige jaren.

13 uur 44. Er is hard aan de sprong gewerkt. We zijn daar ook echt beter in geworden. Hier kunnen we het verschil maken tegenover vorige jaren. Inge Van Meensel.

13 uur 42. Op naar de sprong. Het volgende toestel is de sprong. Dat is niet het sterkste toestel van onze landgenotes natuurlijk. .

13 uur 31. Die uitvoering van Derwael is zo goed altijd. Ze is op weinig foutjes te betrappen. . Dirk Van Esser.

13 uur 28. Ook onze jongste turnster is begonnen. De 15-jarige Jutta Verkest turnt ook goed en vooral erg krachtig. Het wordt voor haar een 12.933. Dat is iets minder dan haar persoonlijk record, maar wel uitstekend. .

13 uur 24. Brassart begint goed. De start van de Belgen is uitstekend. Maellyse Brassart is amper op fouten te betrappen en straalt echt. Ze wordt beloond met een score van 12.766. .

13 uur 22. De Belgen staan klaar. De kwalificatiegroep van de Belgen is er klaar voor. Je kan kijken op Canvas of met onze livestream. Brassart bijt de spits af aan grond. .

12 uur 04. Subdivisie 4: Biles nog altijd op 1. De 4e subdivisie, met Frankrijk, Spanje en Canada heeft niet voor grote verschuivingen gezorgd. Simone Biles en Sunisa Lee staan nog altijd op 1 en 2 in het algemene klassement (van de kwalificaties welteverstaan) en daar zal wellicht niet veel meer aan veranderen. Op de balk is Biles een plaatsje gezakt, maar ze staat nog altijd op de 6e plaats.(uitgezuiverd). Ook aan de brug blijft ze 6e, dus ze ligt nog altijd op koers om op alle toestellen de finale te mogen turnen. .

11 uur 05. Amerika: Biles en Lee als uitblinkers. De 3e subdivisie is afgelopen en dus kennen we ook het rapport van de Amerikanen. Simone Biles staat uiteraard aan de leiding in het algemene klassement van de kwalificaties, maar haar voorsprong op landgenote Sunisa Lee (maar ook de Russen) is misschien minder groot dan verwacht. Biles liet hier en daar wat foutjes optekenen, wat haar mogelijk enkele individuele toestelfinales kost. Op de sprong en aan de vloer is ze veilig, maar aan de brug en de balk moet ze hopen dat er niet te veel topprestaties meer neergezet worden in de laatste 2 divisies. .