13 uur 18. Rusland staat al 1 punt voor op de VS. Dat is ongezien. De sprong is een van de betere toestellen van de Amerikanen. . Dirk Van Esser.

13 uur 03. Dit is het gebrek aan ervaring bij Jutta. Over een paar jaar zal dit haar niet meer overkomen. Dirk Van Esser.

12:57

