Nina Derwael ziet de individuele allroundfinale vooral als een uitstekende kans om haar brugoefening nog eens onder druk uit te voeren, maar met een absolute topdag kan ze ook aanspraak maken op een medaille. Na de opgave van Simone Biles (met 57.731 de beste score in de kwalificaties) en het wegvallen van de Russin Viktoria Listoenova (slechts twee turnsters per land in finale), heeft Derwael met 56.598 de 5e beste score in de finale. Kan ze nog wat plekjes opschuiven?

11 uur . Geen Simone Biles in allroundfinale. De 24-jarige superster Simone Biles laat verstek gaan voor de individuele allroundfinale. De topfavoriete en titelverdedigster heeft zich na haar opgave in de teamfinale ook teruggetrokken uit de meerkamp in Tokio. De Amerikaanse geeft haar mentale gezondheid voorrang op sportief succes. "We steunen deze beslissing volledig en juichen haar moed toe om prioriteit te geven aan haar mentale welzijn. Haar moed laat nog maar eens zien waarom ze een rolmodel is voor zoveel mensen", klinkt het bij de Amerikaanse turnbond. Jade Carey, die 9e werd in de kwalificaties, is de vervangster van Biles. .