Onderzoekscommissie: "Duidelijk grensoverschrijdend gedrag door meerdere coaches"

15:08 15 uur 08. De persconferentie is afgelopen. Dirk Van Esser kaart samen met Eddy Demarez nog even na in onze studio. . De persconferentie is afgelopen. Dirk Van Esser kaart samen met Eddy Demarez nog even na in onze studio.



15:05 15 uur 05. De fouten uit het verleden worden unaniem erkend, die geleden schade moet hersteld worden. De gymnastes zijn wel unaniem tevreden over de structuur van vandaag, die moet dan ook na de Olympische Spelen bestendigd worden. Ben Weyts (Minister van Sport). De fouten uit het verleden worden unaniem erkend, die geleden schade moet hersteld worden. De gymnastes zijn wel unaniem tevreden over de structuur van vandaag, die moet dan ook na de Olympische Spelen bestendigd worden. Ben Weyts (Minister van Sport)

14:58 14 uur 58. Minister Weyts overloopt 13 aanbevelingen voor Gymfed, om in de toekomst aan een betere turnsport te werken. De aanbevelingen variëren van trainersscreenings tot het verhogen van de olympische leeftijd voor gymnastes van 16 naar 18 jaar. . Minister Weyts overloopt 13 aanbevelingen voor Gymfed, om in de toekomst aan een betere turnsport te werken. De aanbevelingen variëren van trainersscreenings tot het verhogen van de olympische leeftijd voor gymnastes van 16 naar 18 jaar.

14:51 14 uur 51. We erkennen dat onze aanpak te prestatiegericht was. Daarmee hebben we gymnastes gekwetst. Dat betreuren we. We bieden onze oprechte excuses aan. . Marjorie Heuls en Yves Kieffer. We erkennen dat onze aanpak te prestatiegericht was. Daarmee hebben we gymnastes gekwetst. Dat betreuren we. We bieden onze oprechte excuses aan. Marjorie Heuls en Yves Kieffer

14:50 14 uur 50. Ook topcoaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer reageren in een videoboodschap. . Ook topcoaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer reageren in een videoboodschap.

14:43 14 uur 43. Er zijn kansen gemist om de klachten van de gymnastes te erkennen. Dat had het begin van de oplossing moeten zijn. De gymnastes hadden de indruk dat ze nergens terecht konden. Er was te weinig aandacht voor het individu. Bart Meganck. Er zijn kansen gemist om de klachten van de gymnastes te erkennen. Dat had het begin van de oplossing moeten zijn. De gymnastes hadden de indruk dat ze nergens terecht konden. Er was te weinig aandacht voor het individu. Bart Meganck

14:40 14 uur 40. Er is duidelijk sprake geweest van psychisch grensoverschrijdend gedrag, door meerdere coaches. Dat hebben we vastgesteld op basis van de authentieke getuigenissen die we hebben gehoord. Bart Meganck. Er is duidelijk sprake geweest van psychisch grensoverschrijdend gedrag, door meerdere coaches. Dat hebben we vastgesteld op basis van de authentieke getuigenissen die we hebben gehoord. Bart Meganck

14:35 14 uur 35. Bart Meganck, voorzitter van de onderzoekscommissie, is de eerste die het woord neemt, na een voorwoord door Minister Weyts. . Bart Meganck, voorzitter van de onderzoekscommissie, is de eerste die het woord neemt, na een voorwoord door Minister Weyts.

14:33 14 uur 33. Het gaat in deze zaak over topsport, maar ook over kinderen. Laten we dat niet vergeten. Ben Weyts (Minister van Sport). Het gaat in deze zaak over topsport, maar ook over kinderen. Laten we dat niet vergeten. Ben Weyts (Minister van Sport)

14:28 14 uur 28. De persconferentie zal zo dadelijk beginnen. Ondertussen zorgen Dirk Van Esser en Eddy Demarez voor extra duiding vanuit onze studio. Mis niets via onze livestream. . De persconferentie zal zo dadelijk beginnen. Ondertussen zorgen Dirk Van Esser en Eddy Demarez voor extra duiding vanuit onze studio. Mis niets via onze livestream.