13 uur 32. Livestream loopt. Vanaf nu kunt u kijken naar de vrouwenfinale allround op Eén of hierboven. Commentaar is van Inge Van Meensel, cocommentaar van Dirk Van Esser. Jutta Verkest, opgevist als 3e reserve, kwam al meteen in actie op de rekstok. De 15-jarige is de jongste van het Belgische pak. Ze viel ook al in voor Nina Derwael, die afzei. Voor Verkest is het haar eerste competitie bij de senioren. Verkest kwam wat zenuwachtig de zaal binnen, omdat ze maar erg laat te horen kreeg dat ze nog mocht meedoen. .