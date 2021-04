Met een Yurchenko met dubbele schroef doet Luka Van den Keybus wat er van hem verwacht wordt aan de sprong. Met 13,833 scoort hij bijna even goed als in de kwalificaties.

Luka Van den Keybus begint in de finale met op papier zijn minste sterke toestel. Onze landgenoot maakt geen grote fouten en krijgt daarvoor 12,766 punten. "Een goeie start", vindt Inge Van Meensel.

08 uur 19. Livestream vanaf 17 u. In Bazel beginnen de mannelijke finalisten om 17 u aan hun allroundcompetitie. De uitzending begint op Eén en gaat om 18 u over op Canvas. Op deze pagina bieden we u onze livestream aan. .