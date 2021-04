De sprong is traditioneel niet het beste onderdeel van de Belgen. Margaux Daveloose werkt een propere sprong af (13,100 punten) en krijgt daarvoor applaus van bondscoach Yves Kieffer. Jutta Verkest doet in de score nog iets beter dan Daveloose: 13,366.

11 uur 13. De sprong is traditioneel niet het beste onderdeel van de Belgen. Margaux Daveloose werkt een propere sprong af (13,100 punten) en krijgt daarvoor applaus van bondscoach Yves Kieffer. Jutta Verkest doet in de score nog iets beter dan Daveloose: 13,366. .

10 uur 55. Ook Margaux Daveloose heeft haar oefening aan grond afgewerkt. Net als op de balk scoort ze minder goed dan op het WK 2019 in Stuttgart, het laatste grote turntoernooi. Vandaag krijgt ze 12,866 voor haar grondoefening, in 2019 scoorde ze met 13,366 een half punt beter. .

10 uur 24. Margaux Daveloose en Jutta Verkest mochten de Belgische spits afbijten op het EK in Bazel. De balk was hun eerste toestel. Daveloose scoorde 11,700 punten. De piepjonge Jutta Verkest moest het stellen met 10,466 punten. .

10 uur 05. De Belgische vrouwen komen vandaag in 2 verschillende groepen in actie. Margaux Daveloose en Jutta Verkest komen in actie vanaf 10 u, Fien Enghels en Nouémie Louon werken hun toestellen af vanaf 16 u. .