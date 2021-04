Er was ook goed nieuws uit het Belgische kamp: Luka Van den Keybus heeft zich geplaatst voor de allroundfinale. Onze landgenoot realiseerde een totaalscore van 79.799 en stoot door.

19 uur 36. Allroundfinale voor Van den Keybus. Er was ook goed nieuws uit het Belgische kamp: Luka Van den Keybus heeft zich geplaatst voor de allroundfinale. Onze landgenoot realiseerde een totaalscore van 79.799 en stoot door. .

18 uur 57. Florian Landuyt: "Was heel heftig om hier terug te staan na vijf jaar".

18 uur 54. Oefening van Kuavita gaat de mist in. Noah Kuavita was met ambities afgezakt naar Bazel, maar betaalde een prijs voor zijn spectaculaire oefening. De Belgen hadden hun moeilijkheidsgraad opgekrikt, maar Kuavita werd genekt door het grotere risico op fouten. Hij kwam tijdens zijn oefening ten val en bij de tweede poging was de landing niet optimaal. Drie jaar geleden haalde Kuavita nog de EK-finale aan de rekstok. Zijn EK zit erop. .