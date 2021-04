11:36

11 uur 36. Verdict: Verkest voorlopig op 4, Daveloose op 5. Jutta Verkest (49,598) en Margaux Daveloose (49,499) staan na de eerste kwalificatiedivisie op de 4e en 5e plaats in de allroundcompetitie. Verkest maakte een foutje op de balk, Daveloose ging in de fout op de brug met ongelijke leggers. Afwachten of een van onze landgenotes zich kan plaatsen voor de allroundfinale. Daarin mag de top 24 aantreden, met maximaal 2 turnsters van hetzelfde land. Later vandaag komen Fien Enghels en Noémie Louon nog in actie. .