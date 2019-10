Mannen volgen voorbeeld van Derwael en co niet: geen team naar Tokio

21:53 21 uur 53. 18e plaats. De Belgische mannen zijn uiteindelijk 18e geëindigd in de teamkwalificaties. Geen enkele Belg wist zich te plaatsen voor een individuele finale. 18e plaats De Belgische mannen zijn uiteindelijk 18e geëindigd in de teamkwalificaties. Geen enkele Belg wist zich te plaatsen voor een individuele finale.

15:07 15 uur 07. Van den Keybus voor Verbaeys en Kuavita, Van den Keybus naar Tokio? Inge Van Meensel: "De conclusie is ook dat Kuavita niet naar Tokio zal gaan. Hij eindigt met 78.464 als 47e net achter Jimmy Verbaeys (78.564). Luka Van den Keybus is 41e met 78.832." Als je als team niet naar de Spelen mag, zijn er nog 12 individuele tickets uit te delen. En die zijn nominatief. België mag die dus niet uitdelen, het is de persoon die het ticket verdient. Van den Keybus komt daarvoor in aanmerking, maar het zal nipt worden. Vanavond kan de afrekening pas gemaakt worden. Van den Keybus voor Verbaeys en Kuavita, Van den Keybus naar Tokio? Inge Van Meensel: "De conclusie is ook dat Kuavita niet naar Tokio zal gaan. Hij eindigt met 78.464 als 47e net achter Jimmy Verbaeys (78.564). Luka Van den Keybus is 41e met 78.832." Als je als team niet naar de Spelen mag, zijn er nog 12 individuele tickets uit te delen. En die zijn nominatief. België mag die dus niet uitdelen, het is de persoon die het ticket verdient. Van den Keybus komt daarvoor in aanmerking, maar het zal nipt worden. Vanavond kan de afrekening pas gemaakt worden.

15:04 15 uur 04. Het was gewoon niet goed genoeg. Er zit te weinig stabiliteit in de oefeningen om de fouten te vermijden. Het ontbrak ook vaak aan moeilijkheid. Een WK liegt niet. Je krijgt altijd de plaats die je verdient. Cocommentator Dirk Van Esser. Het was gewoon niet goed genoeg. Er zit te weinig stabiliteit in de oefeningen om de fouten te vermijden. Het ontbrak ook vaak aan moeilijkheid. Een WK liegt niet. Je krijgt altijd de plaats die je verdient. Cocommentator Dirk Van Esser

14:54 14 uur 54. Ook geen allroundfinale voor België. Mocht het niet lukken om het team naar Tokio te gaan, dan had het nationale team gerekend op een turner in de allroundfinale op dit WK. Maar Luka Van den Keybus (41e), Jimmy Verbaeys (46e) en Noah Kuavita (47e) - de drie die allround meededen - grijpen naast een ticket. Ook individueel is er geen Belg in een toestelfinale. Ook geen allroundfinale voor België Mocht het niet lukken om het team naar Tokio te gaan, dan had het nationale team gerekend op een turner in de allroundfinale op dit WK. Maar Luka Van den Keybus (41e), Jimmy Verbaeys (46e) en Noah Kuavita (47e) - de drie die allround meededen - grijpen naast een ticket. Ook individueel is er geen Belg in een toestelfinale.

14:52 14 uur 52. België al zeker niet naar Spelen. De kwalificaties van België zit erop. Ze doen beter dan op het vorige WK (19e), maar de beoogde top 12 (met bijhorend ticket voor Tokio 2020) is er niet uitgekomen. Daarvoor was de start al niet goed genoeg met 3 valpartijen op het paard met bogen. De Belgen turnden behoorlijk, maar maakten te veel fouten en misten vaak moeilijkheid en krachtelementen. Dat brengt hen op de 14e plaats terecht. België al zeker niet naar Spelen De kwalificaties van België zit erop. Ze doen beter dan op het vorige WK (19e), maar de beoogde top 12 (met bijhorend ticket voor Tokio 2020) is er niet uitgekomen. Daarvoor was de start al niet goed genoeg met 3 valpartijen op het paard met bogen. De Belgen turnden behoorlijk, maar maakten te veel fouten en misten vaak moeilijkheid en krachtelementen. Dat brengt hen op de 14e plaats terecht.

14:46 14 uur 46. Kuavita maakt te veel uitvoeringsfouten. Het spektakel is andermaal aanwezig bij Kuavita, maar hij maakt ook wel verschillende uitvoeringsfoutjes. Zo landt hij 2 keer buiten de lijn. Met 1 voet kost dat 1 tiende, met 2 voeten 3 tienden. 12.966 is zijn deel. Hij stapt ontgoocheld de vloer af. . Kuavita maakt te veel uitvoeringsfouten Het spektakel is andermaal aanwezig bij Kuavita, maar hij maakt ook wel verschillende uitvoeringsfoutjes. Zo landt hij 2 keer buiten de lijn. Met 1 voet kost dat 1 tiende, met 2 voeten 3 tienden. 12.966 is zijn deel. Hij stapt ontgoocheld de vloer af.

14:45 14 uur 45. Van den Keybus is maar wat blij met zijn grondoefening. Van den Keybus is maar wat blij met zijn grondoefening

14:44 14 uur 44. Van den Keybus blij met grondoefening. Op de laatste rotatie van de Belgen - de grond - turnt Jimmy Verbaeys een meer dan behoorlijke oefening. Luka Van den Keybus is heel blij met de zijne. Hij wil als allrounder naar de Spelen en daar turnt hij voor. Hij werkt alles goed af en turnt solide. 14.133 is zijn deel. Hij gaat de concurrentie aan met Verbaeys en Kuavita. Van den Keybus blij met grondoefening Op de laatste rotatie van de Belgen - de grond - turnt Jimmy Verbaeys een meer dan behoorlijke oefening. Luka Van den Keybus is heel blij met de zijne. Hij wil als allrounder naar de Spelen en daar turnt hij voor. Hij werkt alles goed af en turnt solide. 14.133 is zijn deel. Hij gaat de concurrentie aan met Verbaeys en Kuavita.

14:35 14 uur 35. België van 17 naar 14. België rukt na een goeie rekstokpassage op van de 17e naar de 14e plaats. De Belgen sluiten af op de grond, maar de 12e plaats is weg. Dan moet ons land al bijna 4 punten goedmaken op Kazachstan. België van 17 naar 14 België rukt na een goeie rekstokpassage op van de 17e naar de 14e plaats. De Belgen sluiten af op de grond, maar de 12e plaats is weg. Dan moet ons land al bijna 4 punten goedmaken op Kazachstan.

14:33 14 uur 33. Kuavita zorgt voor spektakel aan rekstok. Kuavita zorgt voor spektakel aan rekstok

14:32 14 uur 32. Kuavita is de jongste Belg, maar ook de beste. Hij had een hoge moeilijkheid, maar wel ook verschillende kleine foutjes. . Cocommentator Dirk Van Esser. Kuavita is de jongste Belg, maar ook de beste. Hij had een hoge moeilijkheid, maar wel ook verschillende kleine foutjes. Cocommentator Dirk Van Esser

14:30 Kuavita schreeuwt het uit na een knappe oefening. 14 uur 30. Kuavita schreeuwt het uit na een knappe oefening

14:29 14 uur 29. Applaus voor Kuavita. De Belgische fans gaan uit hun dak na de oefening van Kuavita. Hij springt heel hoog af met een triple salto gehoekt. Hij zorgt zo voor het beloofde spektakel. Applaus voor Kuavita De Belgische fans gaan uit hun dak na de oefening van Kuavita. Hij springt heel hoog af met een triple salto gehoekt. Hij zorgt zo voor het beloofde spektakel.

14:27 14 uur 27. Kenis valt van rekstok. Daan Kenis turnt 3 toestellen op dit WK en laat zien tot wat hij in staat is aan de rekstok. Hij valt evenwel halfweg, wanneer hij met zijn arm naast de stok pakt. Bij de herneming wisselt hij ook goed met minder goed af. Hij beseft na zijn perfecte landing dat hij de mist in ging. . Kenis valt van rekstok Daan Kenis turnt 3 toestellen op dit WK en laat zien tot wat hij in staat is aan de rekstok. Hij valt evenwel halfweg, wanneer hij met zijn arm naast de stok pakt. Bij de herneming wisselt hij ook goed met minder goed af. Hij beseft na zijn perfecte landing dat hij de mist in ging.

14:19 14 uur 19. Luka Van den Keybus voert zijn rekstokoefening goed uit, maar het ontbreekt hem aan moeilijkheid. Cocommentator Dirk Van Esser. Luka Van den Keybus voert zijn rekstokoefening goed uit, maar het ontbreekt hem aan moeilijkheid. Cocommentator Dirk Van Esser

14:17 14 uur 17. Het is uitkijken naar de oefening van Kuavita aan de rekstok. Het is een echte spektakelman. Commentator Inge Van Meensel. Het is uitkijken naar de oefening van Kuavita aan de rekstok. Het is een echte spektakelman. Commentator Inge Van Meensel

14:16 14 uur 16. Belgen blijven 17e na brug. Noah Kuavita zet zijn kandidatuur voor de individuele allroundfinale kracht bij met de beste score aan de herenbrug. Hij balt de vuist. Ook Maxime Gentges turnt een solide oefening. Jimmy Verbaeys doet weer een grote stap bij de landing. Met een totaal van 40.965 schuift België niet op in de tussenstand. Ons land blijft 17e op 19. Enkel Hongarije en Australië houden de Belgen achter zich. Belgen blijven 17e na brug Noah Kuavita zet zijn kandidatuur voor de individuele allroundfinale kracht bij met de beste score aan de herenbrug. Hij balt de vuist. Ook Maxime Gentges turnt een solide oefening. Jimmy Verbaeys doet weer een grote stap bij de landing. Met een totaal van 40.965 schuift België niet op in de tussenstand. Ons land blijft 17e op 19. Enkel Hongarije en Australië houden de Belgen achter zich.

13:50 13 uur 50. Kuavita pakt de hoogste Belgische score op de sprong. Kuavita pakt de hoogste Belgische score op de sprong

13:49 13 uur 49. Kuavita is content met zijn sprong. Aan de sprong begint het WK van de Belgen echt. Met 42.466 doen ze merkelijk beter dan aan het paard en de ringen. De uitblinker is Kuavita, die erg tevreden is met zijn 14.400. Verbaeys' score was de minste: hij verstapte zich in zijn aanloop, kwam maar tot 1 schroef en moest uitstappen bij het landen. Met de sprong kan België wat klimmen in het klassement. Het doet zelfs beter dan Duitsland, dat nu 7e staat. Na 3 rotaties staat België 17e. Ze hebben top 12 nodig voor de Spelen. Kuavita is content met zijn sprong Aan de sprong begint het WK van de Belgen echt. Met 42.466 doen ze merkelijk beter dan aan het paard en de ringen. De uitblinker is Kuavita, die erg tevreden is met zijn 14.400. Verbaeys' score was de minste: hij verstapte zich in zijn aanloop, kwam maar tot 1 schroef en moest uitstappen bij het landen. Met de sprong kan België wat klimmen in het klassement. Het doet zelfs beter dan Duitsland, dat nu 7e staat. Na 3 rotaties staat België 17e. Ze hebben top 12 nodig voor de Spelen.

13:41 13 uur 41. De ringen zijn een favoriet toestel voor Gentges . De ringen zijn een favoriet toestel voor Gentges

13:40 13 uur 40. Gentges op niveau aan ringen, maar de rest volgt niet . Maxime Gentges steekt erbovenuit bij de Belgen op de ringen. Hij turnt een oefening op niveau en haalt 13.200. De anderen - Kuavita (12.733), Verbaeys (12.566) en Van den Keybus (12.300) turnen onzuiver of met te weinig krachtelementen en dat brengt hun uitvoering naar beneden. Met 38.499 blijven ze onderaan hangen. Ze doen daarmee minder goed dan de Noren, die momenteel op de 14e plaats staan. Gentges op niveau aan ringen, maar de rest volgt niet Maxime Gentges steekt erbovenuit bij de Belgen op de ringen. Hij turnt een oefening op niveau en haalt 13.200. De anderen - Kuavita (12.733), Verbaeys (12.566) en Van den Keybus (12.300) turnen onzuiver of met te weinig krachtelementen en dat brengt hun uitvoering naar beneden. Met 38.499 blijven ze onderaan hangen. Ze doen daarmee minder goed dan de Noren, die momenteel op de 14e plaats staan.

13:28 13 uur 28. Ringen ook niet sterkste toestel voor België. Het paard met bogen en de ringen zijn de minst sterke toestellen voor de Belgen en laat ze daar nu net mee moeten beginnen. Daarna volgen de sprong, de brug, de rekstok en de vloer. Die liggen onze turners veel beter. Daar trekken we ons aan op. Ringen ook niet sterkste toestel voor België Het paard met bogen en de ringen zijn de minst sterke toestellen voor de Belgen en laat ze daar nu net mee moeten beginnen. Daarna volgen de sprong, de brug, de rekstok en de vloer. Die liggen onze turners veel beter. Daar trekken we ons aan op.

13:17 13 uur 17. Drie vallen aan het paard met bogen betekent 3 punten aftrek. En dus eigenlijk 2, want eentje mag je laten vallen. Dat is een dikke streep door de rekening van de Belgen. Wetende dat ze eigenlijk geen grote fouten mochten maken. Commentator Inge Van Meensel. Drie vallen aan het paard met bogen betekent 3 punten aftrek. En dus eigenlijk 2, want eentje mag je laten vallen. Dat is een dikke streep door de rekening van de Belgen. Wetende dat ze eigenlijk geen grote fouten mochten maken. Commentator Inge Van Meensel

13:15 13 uur 15. Gentges - de derde Belg - valt ook van paard. Voor Maxime Gentges is het paard met bogen normaal een van zijn beste toestellen, maar dat lijkt vandaag vervloekt voor de Belgen. Ook hij komt ten val (min 1 punt). Hij werkt zijn oefening nog verder af en verhoogt daarbij de moeilijkheidsgraad. Zijn score: 12.066 punten. Gentges - de derde Belg - valt ook van paard Voor Maxime Gentges is het paard met bogen normaal een van zijn beste toestellen, maar dat lijkt vandaag vervloekt voor de Belgen. Ook hij komt ten val (min 1 punt). Hij werkt zijn oefening nog verder af en verhoogt daarbij de moeilijkheidsgraad. Zijn score: 12.066 punten.

13:13 13 uur 13. Het paard met bogen is geen evident toestel om op te beginnen. Maar dat is de loting. Dat heb je niet in de hand. . Cocommentator Dirk Van Esser. Het paard met bogen is geen evident toestel om op te beginnen. Maar dat is de loting. Dat heb je niet in de hand. Cocommentator Dirk Van Esser

13:12 13 uur 12. Van den Keybus gefrustreerd. Luka Van den Keybus is bezig aan een heel goeie oefening, tot hij op het eind met zijn benen even een boog raakt. Hij moet zijn oefening onderbreken. Hij sluit de ogen uit frustratie en ontgoocheling. Hij werkt zijn oefening nog goed af, maar ook voor hem betekent dit -1: zijn score is 11.433. Van den Keybus gefrustreerd Luka Van den Keybus is bezig aan een heel goeie oefening, tot hij op het eind met zijn benen even een boog raakt. Hij moet zijn oefening onderbreken. Hij sluit de ogen uit frustratie en ontgoocheling. Hij werkt zijn oefening nog goed af, maar ook voor hem betekent dit -1: zijn score is 11.433.

13:10 13 uur 10. Verbaeys turnt zijn beste paardoefening. Verbaeys turnt zijn beste paardoefening

13:07 13 uur 07. Verbaeys begint uitstekend op paard, Kuavita valt. Jimmy Verbaeys is de eerste Belg die in actie komt in de teamkwalificatie. Hij geeft - als oudste - het goeie voorbeeld op het paard met bogen. "Ik heb hem nog nooit zo gezien op dit toestel", zegt cocommentator Dirk Van Esser. De jury beloont hem met 13.200. Na Verbaeys is het de beurt aan Noah Kuavita, de youngster bij de Belgen. Hij toont zijn progressie op het toestel, maar valt. Dat betekent min 1 punt. Dit betekent dat de anderen - de scores van 3 van de 4 turners aan een toestel tellen mee - geen fouten meer mogen maken. Verbaeys begint uitstekend op paard, Kuavita valt Jimmy Verbaeys is de eerste Belg die in actie komt in de teamkwalificatie. Hij geeft - als oudste - het goeie voorbeeld op het paard met bogen. "Ik heb hem nog nooit zo gezien op dit toestel", zegt cocommentator Dirk Van Esser. De jury beloont hem met 13.200. Na Verbaeys is het de beurt aan Noah Kuavita, de youngster bij de Belgen. Hij toont zijn progressie op het toestel, maar valt. Dat betekent min 1 punt. Dit betekent dat de anderen - de scores van 3 van de 4 turners aan een toestel tellen mee - geen fouten meer mogen maken.

11:10 11 uur 10. Vanaf 13u op Canvas en met livestream. Inge Van Meensel en Dirk Van Esser zitten vanaf 13u paraat om u door de kwalificaties van de Belgische mannen te loodsen. Stem af op Canvas of kijk op deze pagina naar de livestream. Vanaf 13u op Canvas en met livestream Inge Van Meensel en Dirk Van Esser zitten vanaf 13u paraat om u door de kwalificaties van de Belgische mannen te loodsen. Stem af op Canvas of kijk op deze pagina naar de livestream.

11:09 11 uur 09. We hebben voor onze ploeg een ambitieus doel voor ogen, namelijk 245 punten. Dat zou een primeur zijn voor ons team. Met dat puntentotaal zal je net binnen of net buiten de olympische tickets vallen. turncoach Koen Van Damme. We hebben voor onze ploeg een ambitieus doel voor ogen, namelijk 245 punten. Dat zou een primeur zijn voor ons team. Met dat puntentotaal zal je net binnen of net buiten de olympische tickets vallen. turncoach Koen Van Damme

11:05 11 uur 05. De Belgische mannen willen graag het voorbeeld van Nina Derwael en co volgen. Maar dan moeten ze veel beter doen dan vorig jaar, toen de Belgen 19e werden. Enkel de top 12 mag naar Tokio. De Belgische mannen willen graag het voorbeeld van Nina Derwael en co volgen. Maar dan moeten ze veel beter doen dan vorig jaar, toen de Belgen 19e werden. Enkel de top 12 mag naar Tokio.

