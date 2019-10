Nina Derwael grijpt opnieuw net naast WK-medaille in allroundfinale

Net als vorig jaar heeft Nina Derwael (19) vrede moeten nemen met een top 5-plaats in de meerkampfinale van het wereldkampioenschap turnen. Halverwege lag de Belgische topgymnaste op koers voor zilver, maar opnieuw deed de sprong haar de das om. Ze eindigde als 5e. Zaterdag verdedigt Derwael haar wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers.

Nina Derwael grijpt nipt naast medaille in de allroundfinale op het WK turnen

Uitslag allroundfinale WK turnen (v) gymnaste score sprong brug balk vloer 1. Simone Biles (VS) 58,999 15,233 (1) 14,733 (3) 14,633 (1) 14,400 (1) 2. Tang Xijing (Chn) 56,899 14,166 (16) 14,533 (4) 14,600 (2) 13,600 (6) 3. Angelina Melnikova (Rus) 56,399 14,433 (13) 13,900 (9) 14,000 (4) 14,066 (3) 4. Ellie Black (Can) 56,232 14,566 (8) 14,133 (6) 14,000 (4) 13,533 (8) 5. Nina Derwael 56,033 13,600 (20) 15,200 (1) 13,733 (10) 13,500 (9)

1) Beste score aan de brug

Nina Derwael mocht de finale beginnen aan haar favoriete onderdeel: de brug met ongelijke leggers. Met haar korte en krachtige oefening troefde ze iedereen af. De wereldkampioene kreeg er 15,200 punten voor (6,500 voor de moeilijkheid en 8,700 voor de uitvoering). Daarmee stond Derwael na 1 rotatie 2e, op een zucht van Simone Biles. Het Amerikaanse turnfenomeen opende met de beste score op de sprong.

2) Drievoudige pirouette op de balk

Na de brug hield Nina Derwael haar 2e plaats vast op de balk. De nummer 1 van de Europese Spelen liet de wiebels uit de kwalificaties achterwege en scoorde met haar drievoudige pirouette 13,733 punten (5,200 voor de moeilijkheidsgraad en 8,533 voor de uitvoering). Zonder een kleine hapering had ze nog een hoger cijfer gekregen, maar Derwael bleef wel op medaillekoers liggen.

3) Met veel elegantie op de vloer

Op de vloer heeft Nina Derwael vorderingen gemaakt. Voor het eerst in haar carrière wist ze zich eerder deze week te plaatsen voor de individuele finale. De allroundfinale verliep iets minder dan de kwalificaties (13,600 punten). Met veel présence en elegantie werkte Derwael haar acrobatische oefeningen af. Deze keer gaf de jury 13,500 punten (moeilijkheid: 5,000 - uitvoering: 8,500). In de tussenstand zakte Derwael naar 3.

4) Medaille glipt uit handen in sprong

Opnieuw deed de sprong Nina Derwael de das om. Met haar lengte (1,70 meter) heeft ze het moeilijker dan de concurrentie om uit te pakken in de lucht. Derwael hield het bij een enkelvoudige schroef terwijl andere gymnastes anderhalve of een dubbele schroef lieten zien. Daardoor viel Derwael net als vorig jaar net naast het WK-podium in de allroundfinale. In Doha werd ze 4e, in Stuttgart werd het een 5e plaats. "Voor een olympische allroundmedaille in Tokio moet ze voor die anderhalve schroef gaan", weet onze cocommentator Dirk Van Esser.

Derwael: "Voet hield me wat tegen op sprong"

"Ik vond het een erg leuke wedstrijd", reageert Nina Derwael. "Ik stond ook heel anders op de mat dan in de kwalificaties. Ik heb alles gegeven en genoten van elk moment."

Met haar 5e plaats eindigt Derwael eentje lager dan vorig jaar, maar ze scoorde wel meer dan 56 punten. "Eindelijk", lacht ze. "Het was me nog nooit gelukt, zelfs niet tijdens testen." "We weten nu wat de werkpunten zijn. Met de sprong geef ik te veel prijs, minstens een punt. Als ik echt in de medailles wil eindigen in de allround, zal die sprong sterker moeten. Tot nu toe was dat moeilijk, omdat mijn voet opspeelde tijdens de aanloop." Halverwege de finale lag Derwael op koers voor zilver. "Daar heb ik niet aan gedacht. Ik heb me vooral op mijn oefeningen geconcentreerd", antwoordt ze. "Ik ben voor die 56 gegaan en dan zag ik wel waar het schip strandde. Ik kan alleszins met een goed gevoel naar de volgende finales." Zaterdag verdedigt Derwael haar wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers. "In deze finale heb ik alleszins veel vertrouwen getankt."

Trainster: "Niet aan medaille gedacht"

"Dit is de eerste keer dat ze meer dan 56 punten gescoord heeft. Daarmee heeft ze er het maximum uitgehaald", reageert Derwaels trainster Marjorie Heuls. "Aan een medaille hebben we niet gedacht, ik vond het belangrijker dat ze haar oefeningen tot in de puntjes uitvoerde." "Nu is het aan Nina om haar doelen voor Tokio te definiëren. Als ze in de medailles wil eindigen in de allroundcompetitie zal het met een sterkere sprong moeten. Daar laat ze nog een punt liggen."

Simone Biles opnieuw heer en meester

Het goud in de meerkamp ging al voor de 5e keer naar Simone Biles (22). Het Amerikaanse turnfenomeen blonk in elke discipline uit. Alleen aan de brug moest Biles haar meerdere erkennen in Nina Derwael en vicewereldkampioene Tang Xijing uit China.

De sprong van Biles

De brugoefening van Biles

Biles op de balk

Biles met de kers op de taart op de vloer