LIVESTREAM: Witte merel Jelle Geens mag als laatste voor medaille knokken

Het Belgische kwartet (Jelle Geens, Marten Van Riel, Claire Michel en Valerie Barthelemy) komt deze nacht in actie in de gemengde triatlon op de Olympische Spelen in Tokio. De aanloop van de Belgian Hammers naar de Mixed Team Relay was niet vlekkeloos, maar de Belgen zijn ambitieus. Kijk hier naar de triatlon vanaf 0.30 uur.