Elise Mertens en partner laten matchpunt en zo ook de titel liggen in Madrid

Geen 22e dubbeltitel voor Elise Mertens op de WTA Tour. Op het gravel van Madrid kwam ze samen met haar partner Veronika Koedermetova op een zucht van de trofee, maar het duo Cirstea/Kalinskaja was in de supertiebreak nipt beter.

Al een heel seizoen jaagt Elise Mertens vruchteloos op een eerste dubbeltitel van 2025. Aan de zijde van Veronika Koedermetova kwam ze er pijnlijk dichtbij.



Mertens en Koedermetova begonnen als favoriet aan de match, want Sorana Cirstea en Anna Kalinskaja speelden in Madrid pas voor het eerst samen.



Maar het zou een match worden waarin de slinger voortdurend van het ene naar het andere duo zou slingeren.



Zo kregen Cirstea en Kalinskaja in de eerste set maar liefst 4 setpunten in de tiebreak, maar het waren uiteindelijk Mertens en Koedermetova die na 3 setpunten de trekker konden overhalen.