Casper Ruud vult gat in palmares, met Ronaldo en voormalige Gent-spits in de tribunes

Casper Ruud had in zijn carrière al finales gespeeld op Roland Garros, op de US Open, in Miami, in Monte Carlo, ... maar een toptoernooi winnen, was hem nog niet gelukt.

Tot vandaag. Op het Masters 1.000-toernooi van Madrid, een trapje lager dan de grandslamtoernooien, greep hij zijn kans tegen de Brit Jack Draper. Met 7-5, 3-6 en 6-4 klopte Ruud de winnaar van Indian Wells.

Draper mocht serveren voor setwinst toen hij fouten begon op te stapelen. Ruud maakte er dankbaar gebruik van en won de eerste set.

In de tweede set draaiden de twee finalisten de rollen om. Nu was het Ruud die zijn tegenstander een handje hielp.

In de derde en beslissende set maakte Ruud het verschil in het vijfde game: 3-2. Die voorsprong hield hij knap vast tot het einde.

Zijn landgenoot Alexander Sorloth - ex-spits van Gent, nu bij Atletico Madrid - en Ronaldo maakten het mee vanaf de eerste rij in Madrid.