Ondanks bizar moment met racket: Sabalenka krijgt Gauff klein en is voor 3e keer "Lady Madrid"

De Wit-Russische Aryna Sabalenka heeft nogmaals bewezen waarom ze de nummer 1 van de wereld is. Op het WTA-toernooi in Madrid kreeg ze de Amerikaanse Coco Gauff (WTA-4) op de knieën in 2 sets. Sabalenka klaarde die klus ondanks een merkwaardige fase.

Ze kreeg een daverend applaus omdat het publiek zo met haar te doen had.

Toen Aryna Sabalenka in de 2e set 2 breakpunten had versierd, wou ze met een beslissende slag de break pakken.

Alleen had ze plots geen racket meer. Die was uit haar handen geglipt. Sabalenka kon erom lachen.

Ze moest wel even op haar positieven komen, werkte daarna een setpunt weg van Gauff en haalde de break op de valreep nog binnen. 3 spelletjes later besliste de nummer 1 van de wereld de finale in de tiebreak.

Voor Sabalenka is het haar 20e titel uit haar carrière en haar 3e kroontje ooit in Madrid. Ook in 2021 en 2023 was ze succesvol in het Spaanse graveltoernooi.

In het dubbelspel strijdt haar voormalige dubbelpartner, Elise Mertens, voor de hoofdprijs in het dubbelspel.