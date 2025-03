Nog een Belgische stunt in Miami! Zizou Bergs eert overleden opa met zege tegen Rus Roebljov: "Emotionele dag"

Na David Goffin heeft ook Zizou Bergs voor een stunt gezorgd in Miami. De 25-jarige Belg schakelde in de 2e ronde het 8e reekshoofd Andrey Roebljov (ATP-9) uit. Dat na een overtuigende zege (7-5 en 6-4), die meteen een geschenk was voor Bergs zijn overleden grootvader.

Een mijlpaal voor Zizou Bergs.

Voor de eerste keer in zijn carrière klopt onze landgenoot een toptienspeler. Daarenboven bereikte hij voor het eerst de 3e ronde van een Masters 1.000-toernooi. En hoe.

In de eerste set forceerde hij de enige (noodzakelijke) break bij 6-5. In de tweede zette hij een scheve situatie alsnog recht met een krachtig eindschot. Andrej Roebljov had geen weerwoord op het eenrichtingsverkeer na: van 3-4 naar 6-4.

"Ik was er nog nooit in geslaagd om die muur te doorbreken", zei Bergs. "Ik had vaak verloren tegen spelers uit de top 20 en de top 10, waarbij ik vaak een set pakte. Eindelijk gebeurde het."

"Met het soort tennis dat ik heb gespeeld, is het gewoon fantastisch. Ik heb lang op een grote overwinning gewacht, vooral op een toernooi als een Masters 1000."

"Ik ben heel benieuwd waar dit me gaat brengen, want ik heb de afgelopen maanden enorme vooruitgang geboekt. Ik hoop dat ik deze ingeslagen weg kan blijven volgen en hoger op de wereldranglijst kan komen."

"Eerlijk gezegd weet ik op dit moment niet wat ik moet denken", vervolgde hij. "Het is een emotionele dag voor me, want het is exact twee jaar geleden dat mijn opa is overleden."