Zieke Zizou Bergs weert zich nog kranig op Indian Wells, "maar zijn lichaam gaf geen energie meer"

Zizou Bergs (ATP 53) heeft geen plekje kunnen bemachtigen in de zestiende finales van Indian Wells. Ondanks ziekte besloot de 25-jarige Limburger toch te spelen tegen de Australiër Alexei Popyrin, maar hij verloor in twee spannende sets.

Zizou Bergs speelt de laatste maanden sterk tennis, waarmee hij is opgeklommen naar de 53e plek op de wereldranking. Maar op het prestigieuze toernooi van Indian Wells wilde zijn lichaam niet meewerken.

Na een bezoekje aan de dokter besloot Bergs toch te spelen tegen Alexei Popyrin, het nummer 27 van de wereld. De Limburger kwam zelfs een break voor, maar dan "gaf zijn lichaam geen energie meer", schrijft zijn vader op X.



Na een time-out maakte Bergs het nog spannend in de tiebreak, maar de Australiër haalde het met 7-4. Ook in de tweede set weerde Bergs zich nog kranig, ondanks zijn ziekte, maar moest hij met 7-5 plooien.



"Het is jammer dat Zizou zich niet goed voelde", aldus vader Koen Bergs. "Er lagen kansen vandaag, maar dit kan gebeuren. Tijd om te genezen en te herstellen en op naar Miami."