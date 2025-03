Miami Open - Novak Djokovic is met zijn 37 jaar en 10 maanden de oudste halvefinalist in Masters 1.000 ooit

Voor Novak Djokovic het stokje van hem overnam, was Roger Federer de recordhouder. De Zwitser was in 2019, ook in Miami, 37 jaar en 7 maanden oud, toen hij het laatste kwartet bereikte. De 1.000-toernooien bestaan sinds 1990.



Djokovic is op zoek naar zijn 100e ATP-titel, waarmee de olympische kampioen van 2024 en recordgrandslamman met 24 titels nadert op Federer (103 titels) en Jimmy Connors. Die laatste Amerikaan is met 109 de meest gelauwerde op het ATP-circuit.



Djokovic had in de 1e set genoeg aan 1 breakbal tegen Korda, in de 2e set draaide hij een 0-3- en 3-5-achterstand nog om in zijn voordeel.



"Mijn opslag maakte het verschil", wist de huidige nummer 5 van de wereld, die liefst 84 procent van zijn eersteopslagpunten binnenhaalde.



"Ik serveerde heel goed, dit is wellicht mijn beste opslagprestatie in lange tijd. Dat maakt het leven op het terrein veel makkelijker."



Na een moeilijk begin van het jaar staat de voormalige nummer 1 er weer helemaal: "Het is geweldig om zo deze toernooien te spelen, dat motiveert me om nog meer en beter te doen."