Referentiematch? David Goffin pakt uit met fikse stunt tegen Carlos Alcaraz in Miami

David Goffin heeft zich naar een absolute stunt geknokt op het ATP-toernooi in Miami. Onze landgenoot stond met zijn rug tegen de muur tegen Carlos Alcaraz, maar klopte de nummer 3 van de wereld alsnog in 3 sets. "Hiervoor ben ik blijven tennissen", lacht Goffin zijn tanden bloot.

Al botste onze landgenoot in set 1 vooral op de weerbarstigheid van de Spanjaard. Op het goede moment versierde Goffin een break voor 4-3, maar meteen nam Alcaraz over.

In zijn tweede ronde in Miami wachtte David Goffin een klepper van formaat.

Een tikje, maar Goffin was niet van plan zich zomaar gewonnen te geven.

Waarom zou hij? Alcaraz kon maar moeilijk afstand nemen van onze landgenoot. Elke set werd felbevochten en duurde bijna een uur.

En in tegenstelling tot in de eerste set, trok Goffin in de tweede wél het laken naar zich toe. Bij 5-4 verzilverde hij met een break setwinst, met nog eens een break begon hij aan de beslissende derde set.

Een set waarin Goffin vleugels kreeg. Hij keek niet meer achterom en stoomde door. Zijn tweede matchpunt was het goede om Carlos Alcaraz voor de tweede keer te kloppen: 6-3, een stunt die kan tellen.