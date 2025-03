Greet Minnen verliest slijtageslag tussen kwalificatiespeelsters in Miami

Na tweeënhalf uur knokken heeft Greet Minnen zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Miami. Ze verloor in drie sets van de Zwitserse Rebeka Masarova.

Greet Minnen had al twee kwalificatiewedstrijden in de benen in Miami, maar dat kon ze niet als excuus inroepen. Ook haar tegenstandster, de Zwitserse Rebeka Masarova, had haar ticket voor de hoofdtabel via de kwalificaties afgedwongen.

Het resultaat: een spannende clash, waarin de details het verschil maakten. Kon Minnen in de eerste set nog een break achterstand op een cruciaal moment goedmaken, dan lukte dat in set 2 en 3 niet meer.

Na tweeënhalf uur knokken ging Minnen door de knieën na drie sets: 7-6 (7/4), 4-6 en 5-7. Vorig jaar haalde onze landgenote nog de derde ronde in Miami, nu mag Masarova (die sinds 2018 uitkomt voor Spanje) het opnemen tegen de Kroatische Donna Vekic.

Elise Mertens (WTA 28) is in Florida rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. De Limburgse moet als 27e reekshoofd niet in actie komen in de eerste ronde. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen de Britse Katie Boulter (WTA 35) en de Amerikaanse Peyton Stearns (WTA 43).