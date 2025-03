Opnieuw meteen eruit: beginnen de jaren te wegen bij Novak Djokovic? "Speel al tijdje niet op niveau"

Novak Djokovic heeft het toernooi van Indian Wells al 5 keer gewonnen, maar een 6e keer zal er dit jaar niet van komen.





Djokovic is sinds hij moest opgeven op de Australian Open met een blessure wat op de dool. In Doha was het bij zijn comeback al niet al te best, op Indian Wells was het nauwelijks beter.



Extra pijnlijk was het in de derde set, waarin Botic van de Zandschulp - de Nederlander die vorig jaar een einde maakte aan de carrière van Rafael Nadal - hem een 6-1 aansmeerde.