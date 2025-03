Geen 1/8e finale voor Zizou Bergs in Miami: Matteo Berrettini laat zijn ervaring gelden

Matteo Berrettini was jarenlang een vaste waarde in de top 10 van het tennis en bereikte in 2021 zelfs de finale op Wimbledon. Onder meer door blessures zakte hij nadien ver weg op de ranglijst.



Een jaartje geleden maakte de nu 28-jarige Italiaan zijn comeback, nu begint hij stilaan weer naar zijn beste vorm toe te groeien. Daarvan was Zizou Bergs in Miami het kind van de rekening.



Zijn hoge niveau van tegen Andrej Roebljov kon Bergs deze keer niet serveren, al compenseerde hij veel door zijn vechtersmentaliteit.



Bergs dreef Berrettini tot het uiterste, waardoor het 29e reekshoofd alle moeite had om zijn breakpunten te verzilveren. De enkele keren dat het wél lukte, waren meteen voldoende om het verschil te maken in de set.