Marrakech als momentumswitch? Raphael Collignon pakt zijn eerste zege op een ATP-toernooi

De eerste van velen?

Raphael Collignon heeft zich maandag gekwalificeerd voor de tweede ronde van het ATP 250-toernooi in Marrakech. De 23-jarige Luikenaar haalde het in zijn eerste ronde in twee sets (6-3 en 6-3) van de Italiaan Fabio Fognini (ATP 92).

Het is voor Collignon zijn eerste zege op ATP-niveau. Hij nam voor de derde keer deel aan een ATP-toernooi.

In de tweede ronde wacht voor Collignon een confrontatie met de Portugees Nuno Borges (ATP 43), het vierde reekshoofd. Borges was vrij in de eerste ronde.

Collignon is de enige landgenoot op de tabel van het Grand Prix Hassan II na het forfait van Zizou Bergs (ATP 50).

De Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 34) is het eerste reekshoofd. De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 27) won de titel vorig jaar, maar verdedigt die niet. In 2022 was David Goffin (ATP 54) de eindlaureaat in Marokko.