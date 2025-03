Miami Open - Jessica Pegula stopt sprookje van Filipijnse Alexandra Eala in halve finale

De droomtennisweek van Alexandra Eala in Miami is geëindigd bij de laatste vier. De 19-jarige Filipijnse, die met een wildcard mocht meedoen, klopte onderweg 3 grandslamkampioenes, onder wie Madison Keys en Iga Swiatek. Maar 's werelds nummer 4 Jessica Pegula was voor eigen volk te sterk: 7-6 (7/3), 5-7, 6-3.

Eala is normaal actief op de lager gekwalificeerde ITF-toernooien met af en toe een weinig succesvol uitje naar een WTA-125- of WTA-250-toernooitje.



Maar dat veranderde de voorbije 10 dagen op het prestigieuze WTA 1.000-toernooi, waar ze tegen Jelena Ostapenko (WTA-25, Roland Garros 2017) haar allereerste zege tegen een top 30-speelster boekte.



Gevolgd door de scalps van Madison Keys (WTA-5, Australian Open 2025) en Iga Swiatek (WTA-2, Roland Garros 2020, 2022, 2023, 2024 en US Open 2022). Dat waren haar eerste overwinningen tegen top 10-collega's.



Tegen nummer 4 Pegula stopte haar reeks. Maar niet zonder slag of stoot, pas om 0.44 uur en na een strijd van 2,5 uur gaf de revelatie zich gewonnen.



Al leek Eala vertrokken voor een nieuwe stunt. Maar ze gaf een 5-2-voorsprong in set 1 nog uit handen. In de tweede set stond de youngster een break achter, maar dwong ze nog een "decider" af. Onderweg sloeg ze wel haar enkel om, wat haar even parten speelde.



Eala's wapens: geweldig balgevoel, diepe slagen en linkshandig. De ervaring van de 31-jarige Amerikaanse gaf wel de doorslag in de derde set. "Ik ben moe", schreef Pegula op de cameralens.



Eala, die gevormd werd op de Rafael Nadal-academie op Mallorca, gooide kushandjes naar het publiek, dat haar een staande ovatie gaf na een hartelijke omhelzing met haar opponente aan het net.



Bij 5-4 kwam Eala tot op 2 punten van de match, maar het is Pegula die de finale speelt tegen nummer 1 Aryna Sabalenka.



Eala maakt volgende week alvast een opgemerkte entree in de top 100, ze zal ergens rond de top 75 belanden.