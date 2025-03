Ontmoeting met Messi stuwt 19-jarige Tsjech naar finale in Miami: "Ik heb zelfs mijn hand niet gewassen"

De 19-jarige Tsjech Jakub Mensik mag het in de finale van het prestigieuze ATP-toernooi van Miami opnemen tegen Novak Djokovic. In de halve finales rekende hij af met nummer 4 van de wereld Taylor Fritz, met dank aan Lionel Messi.

De hand van God is het niet, maar de handdruk van Lionel Messi doet ook al veel. Dat de 19-jarige Tsjech Jakub Mensik net voor zijn halve finale in Miami een praatje kon slaan met de stervoetballer, gaf hem vleugels.

"Hij schudde mijn hand en dan hebben we wat gechild", vertelde Mensik. "Ik heb zelfs mijn hand niet gewassen en dat was volgens mij de sleutel in deze wedstrijd."

Mensik vuurde alvast 25 aces af op thuisspeler Taylor Fritz. Het nummer 4 van de wereld - ook een opslagkanon - was eveneens genadeloos op de eigen opslag. Het resultaat: in de hele wedstrijd viel slechts één break, voor Fritz.

In de tiebreaks van set 1 en 3 kon Mensik daarentegen telkens de overhand nemen. Hij plaatste zich zo voor zijn 2e ATP-finale in zijn carrière, de eerste op Master 1.000-niveau.

24-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic is de tegenstander in de finale in Miami. Voor Mensik is het zijn 2e match tegen zijn jeugdidool: vorig jaar won hij de eerste set in Shanghai, maar verloor hij nog. "Ik ben nu een betere speler, dus we zullen zien wat er gebeurt."

Misschien kan Lionel Messi nog voor een kleine boost zorgen? Als bedanking schreef Mensik alvast "Thx, Leo" op de cameralens.