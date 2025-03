Novak Djokovic moet nog even wachten op zijn 100e titel, Jakub Mensik klopt zijn grote idool

ma 31 maart 2025 07:00

Miami Open Jakub Menšík ( 54 ) Novak Djokovic ( 5 , 4 ) einde 77 set 1 64 77 set 2 64

Novak Djokovic is er in Miami (VS) niet in geslaagd om de kaap van 100 titels te ronden. In de finale van het toptoernooi moest hij zijn meerdere erkennen in de 18 jaar jongere Jakub Mensik. "Je was mijn idool. Door jou ben ik beginnen te tennissen", sprak de Tsjechische tiener.

Voor het seizoen werd Jakub Mensik getipt als een van de jonge spelers om in de gaten te houden. Enkele maanden later heeft hij zijn eerste toptitel veroverd. In Miami klopte de 19-jarige Tsjech vannacht niemand minder dan Novak Djokovic. De Servische grootmeester was in de Verenigde Staten op zoek naar zijn 100e toernooizege, maar hij zal nog even geduld moeten oefenen. In de finale, die meer dan 5 uur werd uitgesteld door het regenweer, werd Djokovic bij momenten overdonderd door het krachttennis van Mensik. De tiener vuurde kanonskogels af met meer dan 200 km/u, hij sloeg 14 aces en gaf maar een keer zijn opslag uit handen. Mensik won de finale na twee tiebreaks. Met een servicewinner rondde hij de wedstrijd af.

"Jij was mijn idool"

Jakub Mensik won voor het eerst een toernooi op het allerhoogste niveau. Tegen Novak Djokovic. "Jij was mijn idool als kind, door jou ben ik beginnen te tennissen", sprak de Tsjechische tiener. De olympische kampioen reageerde als een sportief verliezer. "Dit is een heel mooi moment voor jou en je familie", zei Djokovic. "Toegegeven, jij was beter. Op de cruciale momenten stond je er. Je gaat een grote toekomst tegemoet", weet de 24-voudige grandslamkampioen, die met een zwelling onder zijn oog op het terrein stond. Dat riep Djokovic niet als excuus in. "Maar het was een vreemde dag", zei hij over de stevige vertraging en over de vochtige omstandigheden in Miami. Djokovic stond flink te zweten en gleed ook uit op het hardcourtterein. Om zijn racket niet uit zijn handen te laten glippen vroeg hij zelfs een emmer met zaagmeel. Het hielp hem niet aan een 100e titel. Het olympisch goud in Parijs blijft voorlopig de laatste titel van Djokovic.

Jakub Mensik kan het nauwelijks geloven.

Hij heeft zijn idool Novak Djokovic geklopt.

Het is erg vochtig in Miami, Novak Djokovic glijdt uit.