Jack Draper zet opmars verder en wipt Carlos Alcaraz op weg naar finale Indian Wells

Heeft het Britse mannentennis binnenkort opnieuw een ster? Met Jack Draper staat er alvast eentje ongeduldig te trappelen in de wachtkamer. De jonge Brit schakelde zondag favoriet Carlos Alcaraz uit in de halve finale op Indian Wells. Het is voor Draper zijn eerste finale op ATP 1.000-niveau.

Sinds een jaar is Jack Draper een stevige opmars bezig in het mannentennis. De 23-jarige Brit knokte zich op de voorbije US Open tot in de halve finale en won vorig jaar ook de toernooien in Stuttgart en Wenen.

Dit seizoen zet Draper die stijgende lijn gewoon door. Nadat hij vorige maand al de finale in Doha haalde (en verloor van Andrej Roebljov), toonde hij de voorbije week ook op het toptoernooi van Indian Wells zijn topvorm.

Nadat hij onder anderen drie Amerikanen (Brooksby, Fritz en Shelton) uitschakelde, moest zondag in de halve finale ook Carlos Alcaraz eraan geloven. De Spanjaard verloor de eerste set met 6-1, knokte dan terug met een bagel, maar ging in de derde en beslissende set onderuit met 6-4.

Draper plaatst zich zo voor zijn tweede finale op een rij. De Brit komt ook voor het eerst in zijn carrière de top 10 van de wereldranking binnen. Virtueel staat hij voorlopig op plek 8.

In de finale treft hij vannacht Holger Rune Het Deense nummer 13 van de wereld klopt Daniil Medvedev in twee felbevochten sets. Voor de nog altijd maar 21-jarige Rune is het al zijn vierde ATP 1.000-finale. Hij pakte in 2022 de titel in Parijs.