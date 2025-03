"Op z'n Federers": Holger Rune slaat de bal door z'n benen, perfect in het hoekje

De Deense tennisspeler Holger Rune heeft een prachtig punt gemaakt op de terreinen van Indian Wells. Zijn tweener - een bal door zijn benen - belandde achter zijn tegenstander Stefanos Tsitsipas in de hoek van het veld. "Even leek ik op Roger Federer", lachte Rune na zijn overwinning in de 4e ronde van het Amerikaanse toptoernooi.